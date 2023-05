Le PDG de Ripple dit que davantage d’entreprises de cryptographie pourraient quitter les États-Unis en raison de règles confuses

Ses commentaires interviennent après que la société de cryptographie a annoncé mercredi qu’elle avait acheté Metaco, une société suisse de services de garde de crypto, à un moment où les régulateurs américains sévissent durement contre des sociétés comme Ripple et l’échange de crypto Coinbase.

« Franchement, c’est pourquoi vous voyez l’entrepreneuriat et les investissements affluer vers d’autres juridictions – et l’Europe a certainement été un important bénéficiaire de la confusion qui a régné aux États-Unis », a-t-il ajouté.

« Et cela permet à travers ces règles de la route qui permettent aux entrepreneurs, aux investisseurs de s’engager de manière constructive avec les régulateurs », a déclaré Garlinghouse sur « Squawk Box Asia » de CNBC.

« L’Europe a vraiment fourni le leadership et des pays comme les Émirats arabes unis … la croissance que vous constatez … même le Royaume-Uni et Singapour – ils clarifient la manière dont ils réglementeront ces actifs numériques », a déclaré jeudi le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. .

Des réglementations « confuses » aux États-Unis pousseront davantage d’entreprises de cryptographie à quitter les États-Unis alors que des entreprises comme Ripple cherchent à embaucher et à investir à l’extérieur du pays, a déclaré le PDG de la société de services blockchain Ripple à CNBC dans une interview exclusive.

Je pense qu’il est juste de dire que les États-Unis ont rendu les choses aussi confuses que possible quant aux règles de la route pour l’industrie de la cryptographie. La SEC a vraiment été à l’avant-garde de cette confusion.

Ripple se bat contre une action en justice de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La SEC a accusé Ripple, Garlinghouse et le co-fondateur de la société, Chris Larsen, d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières en vendant du XRP sans l’enregistrer au préalable auprès de la SEC. XRP est la crypto-monnaie native du réseau Ripple.

Les entreprises de cryptographie ont menacé de quitter les États-Unis dans le but d’envoyer un signal aux régulateurs que le pays pourrait manquer une innovation technologique clé.

L’acquisition de Metaco devrait élargir la gamme de produits de Ripple et lui permettre d’accéder à une clientèle attrayante qui comprend Citi et BNP Paribas.

Malheureusement, [the crackdown] a encouragé des entreprises comme Ripple à investir davantage en dehors des États-Unis

« Malheureusement, cela a encouragé des entreprises comme Ripple à investir davantage en dehors des États-Unis », a déclaré Garlinghouse, ajoutant que 95% des clients de Ripple ne sont pas américains et que la plupart des embauches de Ripple cette année se feront en dehors des États-Unis.

Garlinghouse a déclaré que Ripple était dans une bonne situation financière. Ripple a financé l’achat de Metaco avec 250 millions de dollars en espèces sur son propre bilan, selon lui.

« Ripple a un bilan très solide et nous nous penchons et jouons offensif et ce n’est qu’un exemple de cela », a déclaré Garlinghouse.

« Soyez cupide quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont cupides », a-t-il déclaré, citant l’investisseur milliardaire Warren Buffett.