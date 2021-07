Le PDG de Realogy explique comment son entreprise rénove son propre siège

Le PDG de Realogy, Ryan Schneider, a déclaré jeudi à CNBC que la société de services immobiliers embrassait la révolution du travail à distance accélérée par la pandémie de Covid.

Dans une interview sur « Power Lunch », Schneider a déclaré que la société basée dans le New Jersey est sur le point de réorganiser son siège social pour s’adapter à sa nouvelle façon de travailler.

« Nous allons de l’avant avec cela. … Nous abattons les murs très bientôt et nous en faisons un espace beaucoup plus collaboratif », a déclaré Schneider. « Au lieu d’avoir 1 000 personnes par jour ici, nous voulons 250 par jour ici, mais pour faire de la collaboration. »

Schneider a prédit que tous les employés de son siège social « seront hybrides, travaillant beaucoup à domicile ». L’exécutif a déclaré que le personnel semble préférer ce modèle à la configuration pré-Covid, où le bureau a joué un rôle plus important.

« Cela leur donne plus de temps pour eux-mêmes, mais aussi pour travailler sur nos affaires », a-t-il déclaré. « Nous aurons toujours le pouvoir de collaboration en personne, de vitrine technologique, de vitrine de marque. … Nous en sommes très enthousiastes. »

Les commentaires de Schneider offrent un aperçu supplémentaire des diverses manières dont les entreprises américaines abordent le paysage du travail post-pandémique. Cela a des implications non seulement pour la capacité des entreprises à attirer et à retenir des employés, mais aussi pour l’immobilier commercial et résidentiel. Certains dirigeants font pression pour un retour plus agressif au bureau ; d’autres entreprises offrent aux employés la possibilité de travailler à distance à temps plein.

Realogy, qui est la société mère de Coldwell Banker, Century 21 et Sotheby’s International Realty, a constaté de visu la manière dont le travail à distance généralisé a modifié le marché du logement, a déclaré Schneider.

« Nous constatons une force vraiment substantielle dans les banlieues. Nous constatons une force très substantielle dans les destinations fiscales et météorologiques attrayantes comme la Floride, le Texas, l’Arizona, etc. », a déclaré Schneider, qui est directeur général de Realogy depuis fin 2017 .

« Nous pensons qu’il y a beaucoup de permanence à certains de ces mouvements, en particulier dans le haut de gamme du marché, car ce sont les cols blancs haut de gamme qui bénéficient le plus du travail à distance », a-t-il ajouté. « Nous pensons que cela est lié à une partie de la force du luxe que nous avons vue et utilisée pour imprimer en quelque sorte nos chiffres supérieurs au marché au cours des derniers trimestres. »

Realogy a publié ses derniers résultats trimestriels plus tôt jeudi, dépassant les attentes de Wall Street en termes de résultats. Le bénéfice dilué par action de la société de 1,25 $ a dépassé les estimations de 1,08 $, selon StreetAccount, tandis que le chiffre d’affaires de 2,28 milliards de dollars était supérieur aux 2 milliards de dollars prévus par les analystes.

Les actions de Realogy ont chuté de près de 1% jeudi, abandonnant leurs gains antérieurs pour clôturer à 18,56 $ pièce. Le titre est en hausse de plus de 41 % depuis le début de l’année.

Malgré quelques données récentes suggérant que le marché du logement chauffé à blanc s’est refroidi, Schneider a déclaré que Realogy n’avait « pas constaté de ralentissement de nos chiffres ». Il a ajouté : « Nous continuons de voir une réelle force sur le marché du logement, pas récemment, mais dans les transactions qui sont en préparation pour l’avenir. »