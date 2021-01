Realme devrait lancer un nouveau téléphone phare, alimenté par le chipset Snapdragon 888. Nous avons déjà vu un appareil avec le nom Realme Race, et il semble que ce ne soit qu’un espace réservé, car un nouvel ajout à la série X est en préparation.

Le PDG de Realme en Europe en Inde a publié sur son propre Twitter un court teaser disant que «X est l’avenir» et que les gens devraient être «Xcités».

Êtes-vous prêt pour l’avenir? RT si vous êtes Xcité. #XisTheFuture pic.twitter.com/hg7be8A8yy – Madhav FutureX (@ MadhavSheth1) 18 janvier 2021

Il y a aussi la possibilité que le nouveau Realme X soit différent du Realme Race – après tout, la série X est plus une question d’innovation que d’avoir les meilleures spécifications pour le prix le plus élevé – il suffit de voir le Realme X, le premier téléphone de la marque avec caméra élévatrice, et la série Realme X7 a marqué le début de certaines plates-formes Mediatek.

D’autre part, nous avons le Realme X2 Pro et le Realme X50 Pro qui étaient des produits phares à part entière avec une disponibilité mondiale et des prix abordables. Cela nous laisse espérer que nous pourrions avoir plus d’un nouveau téléphone Realme X – espérons-le, une version vanille avec de nouvelles fonctionnalités sophistiquées et une variante Pro avec le chipset Qualcomm.

La source