Le PDG de Realme promet l’arrivée de Narzo 30 et Narzo 30 5G en Inde ce mois-ci

Les smartphones Realme Narzo 30 et Narzo 30 5G sont sortis depuis un certain temps, mais ils ne sont toujours pas disponibles en Inde, le plus grand marché de Realme. Cela changera ce mois-ci, comme l’a confirmé Madhav Sheth – PDG de la société pour le pays asiatique (et l’Europe pour faire bonne mesure).

Realme Narzo 30 5G

Realme a lancé l’année dernière la série Narzo pour les « jeunes joueurs » et maintenant, 12 mois et 5 millions de clients plus tard, la marque complétera la gamme Narzo 30 qui est déjà représentée par le Narzo 30 Pro 5G et le Narzo 30A.

Le Narzo 30 et le Narzo 30 5G sonnent comme le même téléphone avec un chipset différent, mais il y a plus que cela. La variante 4G LTE, alimentée par un chipset Helio G95, a les triples caméras alignées verticalement et a une empreinte légèrement différente, ce qui en fait essentiellement deux smartphones complètement différents.

Nous nous attendons à ce que le Narzo 30 coûte environ 9 999 INR en Inde, tandis que le Narzo 30 5G ne devrait pas dépasser 13 999 INR – c’est le prix du Realme 8 5G qui est le même téléphone sans les couleurs et les formes fantaisistes à l’arrière .

La source