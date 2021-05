Le PDG de Rakuten compare les Jeux à une «  mission suicide  », Federer a son mot à dire sur l’organisation

Mises à jour en direct des Jeux Olympiques de Tokyo le 15 mai: Découvrez toutes les dernières mises à jour et actualités alors que Tokyo se prépare pour les Jeux olympiques. Le PDG du géant japonais du commerce électronique Rakuten, Hiroshi Mikitani, a déclaré que la tenue des Jeux à Tokyo était une «mission suicide» alors que la pandémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde entier. Comme beaucoup d’autres au Japon, qui continuent de protester contre la tenue des Jeux olympiques, Mikitani estime que ce n’est pas juste aussi. La légende suisse Roger Federer s’est jointe au choeur de l’incertitude autour des Jeux olympiques et a déclaré qu’il devait être clair si l’événement aura lieu ou non dans la situation actuelle. Pendant ce temps, le triple sauteur américain Omar Craddock a été interdit vendredi pendant 20 mois pour des tests de dopage manqués et manquera les Jeux olympiques de Tokyo.

Mikitani a déclaré dans une interview à CNN: «Il est dangereux d’accueillir le grand événement international du monde entier. Donc, le risque est trop grand et… je suis contre les Jeux olympiques de Tokyo cette année. Il a décrit les Jeux comme «une mission suicide». Vendredi, le Japon a prolongé l’état d’urgence contre les coronavirus alors que le pays se bat contre une quatrième vague d’infections virales. À un peu plus de 10 semaines avant l’ouverture des Jeux le 23 juillet, l’opinion publique reste opposée, la plupart étant en faveur d’un nouveau retard ou d’une annulation. Vendredi, une pétition pour annuler les Jeux olympiques de Tokyo avec plus de 351 000 signatures a été soumise au gouverneur de la ville. Mikitani, qui a critiqué la gestion de la pandémie par le gouvernement et l’organisation des Jeux de Tokyo cette année, a déclaré qu’il n’était pas trop tard pour abandonner l’événement, en disant: «Tout est possible.»

Federer a déclaré vendredi que les athlètes avaient besoin d’une décision ferme quant à savoir si les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleraient, la star du tennis affirmant qu’il était dans deux esprits à propos des Jeux. Une médaille d’or olympique en simple est le seul grand honneur qui manque à la collection des grands suisses – mais le joueur de 39 ans a déclaré qu’il comprendrait si les Jeux étaient annulés. «C’est difficile», a déclaré Federer à la télévision suisse Leman Bleu. «Nous n’entendons pas beaucoup. Cela me fait penser que les Jeux auront lieu, même si j’ai entendu dire que beaucoup de gens à Tokyo sont contre les Jeux.