Le PDG de Qualcomm (QCOM), Cristiano Amon, sur la réduction proactive des dépenses

Le PDG de Qualcomm (QCOM), Cristiano Amon, a déclaré jeudi que le fabricant de puces accordait la priorité à la réduction des coûts, un jour après avoir annoncé un gel des embauches. Les actions de Club détenant Qualcomm ont chuté de 7,66 % jeudi pour atteindre un nouveau creux de 52 semaines de 101,93 $ chacune, un jour après que les résultats du quatrième trimestre fiscal de la société aient répondu aux attentes. Comme nous l'avons dit dans notre analyse des bénéfices mercredi soir, il y a peu de raisons d'acheter plus d'actions en ce moment, étant donné la surabondance des stocks qui a conduit à des prévisions à la baisse. Cherchant à rassurer les actionnaires, Amon a déclaré à Jim Cramer dans une interview : "Nous n'investissons que dans l'automobile et l'IdO. [internet of things]. C'est notre histoire de croissance. » La direction considère l'automobile comme un marché adressable total de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Amon a également souligné « une bonne génération de flux de trésorerie disponibles, en particulier pour notre activité de licences », après que le directeur financier Akash Palkhiwala a déclaré lors de l'appel post-bénéfice de mercredi que Qualcomm a restitué "93% de notre flux de trésorerie disponible" aux actionnaires au cours de l'exercice 2022, dont 3,2 milliards de dollars de dividendes et 3,1 milliards de dollars de rachats. Du côté des coûts, Amon a déclaré que la société "réduisait de manière proactive les dépenses dans les entreprises matures, ajoutant que la société est "prêt à faire plus si la situation [deteriorates]. "Lors de l'appel de mercredi, il a déclaré que Qualcomm avait mis en place un gel des embauches. Amon a déclaré à Jim que même si les vents contraires macroéconomiques sont hors de contrôle de Qualcomm, la correction des stocks est cyclique et ne durera probablement qu'un à deux trimestres. La direction a estimé à environ 8 à 10 semaines d'inventaire élevé dans le canal. "Vous ne pouvez pas vendre le téléphone de l'année dernière pour toujours. Ces choses ont fait du vélo. De nouveaux modèles entrent dans l'activité de conception que nous avons en ce moment pour les niveaux premium », a-t-il déclaré. « Les lancements vont avoir lieu tout au long de l'année. Ce sont de nouveaux produits. Nous allons devoir effacer cet inventaire, et vous revenez au cycle. » Amon a ajouté que les enchères 5G au Brésil et en Inde, ainsi que le programme Digital India de ce dernier conçu pour améliorer l'infrastructure en ligne du pays, pourraient aider Qualcomm à décharger "Les gens ont besoin de nouveaux téléphones, et ils vont en acheter de nouveaux", a déclaré Amon. Plus tôt jeudi, nous avons quitté un autre fabricant de puces, Marvell Technology (MRVL), réduisant encore notre exposition à l'industrie troublée des semi-conducteurs et augmentant nos liquidités. niveaux en cas de nouveau ralentissement du marché. Pour l'instant, nous ne vendons plus nos deux autres portefeuilles de puces Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia (NVDA). (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long QCOM, AMD et NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.)

Cristiano Amon, président de Qualcomm et Qualcomm CDMA Technologies, répond à une question lors d’une table ronde sur la technologie haut débit sans fil 5G lors du CES 2018 à Las Vegas, Nevada, États-Unis, le 10 janvier 2018. Steve Marcus | Reuter