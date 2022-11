Le PDG de Qatar Airways frappe les critiques de la Coupe du monde lors d’un événement à l’aéroport

DOHA, Qatar (AP) – Le PDG franc de Qatar Airways s’est déchaîné jeudi contre les critiques de son pays accueillant la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, affirmant que son pays « mettrait toujours du sel dans la plaie » de ses adversaires.

Les commentaires d’Akbar Al Baker montrent la position de plus en plus conflictuelle des responsables qatariens à l’approche du début du tournoi le 20 novembre et alors que les projecteurs sur le petit pays riche en énergie s’intensifient. Déjà, certaines nations et équipes de football ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont le Qatar gère sa vaste population de travailleurs migrants mal rémunérés et sa position sur les droits LGBTQ.

S’exprimant depuis le vaste aéroport international Hamad du Qatar alors que les responsables y dévoilaient une expansion, Al Baker a souligné qu’il avait remporté le prix du meilleur aéroport de Skytrax à l’aéroport de Singapour Changi au cours des deux dernières années.

“Nous mettons toujours du sel dans la plaie de notre concurrent, et bien sûr, de nos adversaires, comme vous pouvez le voir à la mesure de la campagne médiatique négative contre mon pays bien-aimé, le Qatar”, a-t-il déclaré. “Parce que les gens ne peuvent pas accepter qu’un petit pays comme l’État du Qatar ait remporté le plus grand événement sportif du monde.”

Il a ajouté : “Félicitations au Qatar, mon pays bien-aimé”. Certains responsables présents à la conférence de presse ont applaudi en réponse.

___

Gambrell a rapporté de Dubaï, Émirats arabes unis.

Lujain Jo et Jon Gambrell, Associated Press