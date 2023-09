Le PDG de Qatar Airways déclare que la décision australienne de bloquer les vols est « très injuste » | Nouvelles

La décision du gouvernement australien de bloquer la demande de vols supplémentaires de Qatar Airways vers l’Australie était « très injuste », a déclaré le PDG de la compagnie aérienne, Akbar al-Baker, à CNN dans une interview.

«Nous avons trouvé cela très injuste [for] notre demande légitime ne soit pas accordée, surtout à une époque où nous soutenions tant l’Australie », a déclaré al-Baker, ajoutant qu’il était « très surpris » de la décision.

« [We were] rapatrier leurs citoyens bloqués du monde entier vers et hors de l’Australie, en les aidant à recevoir des fournitures médicales et des pièces de rechange, etc. pendant la période du COVID-19 », a déclaré al-Baker. « Le transporteur national et ses partenaires ont complètement arrêté leurs activités en Australie. Nous étions là pour le peuple australien.

La compagnie aérienne basée à Doha avait demandé à assurer 21 vols supplémentaires vers les principaux aéroports australiens. Mais la ministre australienne des Transports, Catherine King, a formellement rejeté en juillet sa proposition d’ajouter des vols vers Sydney, Melbourne et Brisbane, affirmant que cette proposition n’était pas dans l’intérêt de l’Australie.

Pendant la pandémie, les vols de Qatar Airways vers l’Australie se sont poursuivis, transportant seulement 20 personnes par vol, tandis que les vols de Qantas, la compagnie aérienne nationale australienne, ont été cloués au sol.

Accusations

Plus tôt cette semaine, le vice-Premier ministre australien Richard Marles a déclaré qu’il n’avait pas été consulté lorsque le ministre des Transports du pays avait décidé de bloquer la demande de Qatar Airways.

La semaine dernière, King, la ministre des Transports, a déclaré que « le contexte » de sa décision de ne pas accorder davantage de vols à Qatar Airways était lié aux fouilles corporelles invasives menées sur un groupe de femmes australiennes à l’aéroport international Hamad de Doha, au Qatar.

En octobre 2020, plus d’une douzaine de passagères ont été soumises à des examens internes « invasifs » et « humiliants » au Qatar après la découverte d’un nouveau-né abandonné à l’aéroport.

La décision de King a fait l’objet d’un examen politique intense et elle a été accusée de protéger Qantas, dont l’ancien directeur général, Alan Joyce, a affirmé qu’autoriser le Qatar à bénéficier de cette capacité supplémentaire « fausserait » le marché de l’aviation local.

La compagnie aérienne, qui a admis avoir exercé des pressions contre l’offre de Qatar Airways, a également été critiquée suite à une série de controverses récentes, notamment des allégations selon lesquelles elle aurait vendu environ 8 000 billets pour des vols dont elle savait qu’ils avaient déjà été annulés.

La colère du public à l’égard du transporteur australien – qui contrôle plus de 60 pour cent du marché intérieur – a culminé avec la démission de Joyce.

La chef du Parti national australien et présidente d’une enquête gouvernementale sur la décision de bloquer la demande de Qatar Airways, Bridget McKenzie, a ouvertement accusé le gouvernement de protectionnisme.

« Je crois qu’ils mènent un racket de protection pour Qantas », a déclaré McKenzie en s’adressant à Sky News.