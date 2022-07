Le PDG de Qatar Airways blâme une “épidémie” de FMH pour le chaos des voyages

Le PDG de Qatar Airways a déclaré qu’une “épidémie” de travail à domicile contribue au chaos des voyages.

Les gens gagnent “de l’argent facilement” en travaillant à domicile et ne veulent pas retourner à leur travail, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les voyages d’été ont été un gâchis, avec des retards de vol et le chaos dans l’industrie aéronautique.

Le PDG de Qatar Airways a imputé le chaos dans les aéroports à une “épidémie” de travail à domicile Reuter rapporté lundi.

“Nous sommes confrontés au même problème en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne”, a déclaré Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways, lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, selon Reuters.

“Il s’agit donc en fait d’une épidémie dans notre industrie. Tout cela s’est produit parce que les gens ont appris à gagner facilement de l’argent en travaillant à domicile, et moins de gens veulent maintenant venir faire le travail qu’ils faisaient”, a-t-il déclaré, selon l’agence de presse.

Les commentaires d’Al Baker sont venus au milieu d’un désordre saison de voyage d’été avec des retards de vol et le chaos dans toute l’industrie – et en particulier en Europe – alors que la demande est revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Problèmes rencontrés par les compagnies aériennes comprennent les pénuries de personnel et le mauvais temps.

Pour contenir le chaos, Aéroport de Londres-Heathrow a commencé à limiter le nombre de passagers sortant de l’installation à 100 000 par jour. Plaque tournante de l’aviation mondiale, Heathrow était l’aéroport le plus fréquenté d’Europe avant la pandémie.

Al Baker, qui est membre du conseil d’administration d’Heathrow, a refusé de commenter directement la situation à l’aéroport, selon Reuters.

Mais il a dit Télévision Bloomberg dans une interview précédente au meeting aérien que Heathrow aurait dû anticiper la situation.

“Heathrow a le droit de restreindre votre vol car ils ne peuvent pas surcharger leurs installations”, a-t-il déclaré. “Mais ma question à la direction serait, ils auraient dû voir cela venir et ils auraient dû prendre des mesures d’atténuation.”