Le PDG de Qantas défend l’industrie alors que les compagnies aériennes annulent des vols dans le monde

Les voyages en avion reprennent, mais non sans quelques ratés importants.

Particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, les voyageurs ont décrit le chaos dans les aéroports, avec des dizaines de vols annulés ou retardés, des bagages perdus et des temps d’attente pour monter à bord des avions dépassant quatre heures. C’est en partie le résultat des pénuries de main-d’œuvre dues à la pandémie, car les licenciements ont mis la pression sur les aéroports et les compagnies aériennes face à une vague de passagers estivaux désireux de voyager.

Le PDG de Qantas, Alan Joyce, s’adressant à Dan Murphy de CNBC au sujet de la reprise du secteur, a déclaré qu’après près de deux ans d’activité considérablement réduite, il faudra un certain temps pour que le système soit à nouveau opérationnel.

« Toute l’industrie, partout dans le monde, vit cela, et nous en voyons une partie en Australie », a déclaré Joyce lors de la 78e assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien international (IATA) à Doha, au Qatar, dimanche.

Ce n’est « pas aussi mauvais que ce que vous voyez en Europe ou sur le marché nord-américain », a déclaré le PDG. « Nous avons vu à Pâques de longues files d’attente dans les aéroports; rien de tel que vous avez vu à Londres, Manchester et Dublin et ailleurs en Europe.