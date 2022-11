Le PDG de Puma, Bjorn Gulden, en pourparlers pour succéder à Kasper Rorsted à la tête d’Adidas

Adidas a annoncé vendredi qu’il était en pourparlers avec Bjorn Gulden, le PDG sortant de Puma pour succéder à Kasper Rorsted en tant que directeur général.

Rorsted, qui dirige Adidas depuis 2016, a annoncé de manière inattendue son départ en août. Il prévoit de quitter Adidas dans le courant de 2023, après la nomination officielle d’un successeur.

Gulden, quant à lui, met simultanément fin à son mandat chez Puma. Son adhésion au conseil d’administration de Puma expire à la fin de 2022, et Puma a annoncé jeudi qu’Arne Freundt prendrait sa place à la tête de Puma.

Adidas a confirmé les discussions avec Gulden en tant que successeur potentiel, mais a refusé de commenter au-delà de cette publication. Puma a refusé de commenter.

Adidas a récemment fait face à une crise de relations publiques dans ses relations avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West. La société a mis fin à son partenariat avec la marque Ye’s Yeezy après une série de propos antisémites de la part du rappeur.

Adidas et Puma ont leurs racines dans l’Allemagne du XXe siècle. Ils ont été fondés par les frères Adi et Rudi Dassler, qui se sont lancés en affaires ensemble en 1919. Ils sont devenus rivaux et se sont séparés après la Seconde Guerre mondiale pour lancer Adidas et Puma, respectivement.