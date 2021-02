Le PDG de Porsche met en garde contre une pénurie mondiale de puces «  très grave  »

Jan Woitas | alliance d’images via Getty Images

Le directeur général de Porsche a averti lundi que les opérations quotidiennes du constructeur allemand de luxe pourraient être affectées au cours des prochains mois par une pénurie mondiale de semi-conducteurs « très grave ».

« Le sujet des semi-conducteurs est très sérieux car l’ensemble du secteur est affecté en raison de la forte demande d’électronique grand public et du retour plus rapide du secteur automobile », a déclaré lundi Oliver Blume, directeur général de Porsche, à « Squawk Box Europe » de CNBC .

« Nous pourrions être touchés chaque jour, alors nous surveillons très profondément (pendant) les prochains jours et les prochains mois ce que nous pouvons faire. Nous devons nous détendre à court terme et rechercher des mesures à long terme. »

Ses commentaires interviennent après une soudaine recrudescence des ventes mondiales de voitures à la fin de l’année dernière, qui a coïncidé avec un manque de composants de puces essentiels. Les pénuries d’approvisionnement ont paralysé les chaînes de montage de l’industrie automobile dépendant des puces et ont interrompu la production de centaines de milliers de véhicules dans le monde.

La demande pour ces puces, ou semi-conducteurs, a grimpé en flèche pendant la pandémie de coronavirus alors que les consommateurs se sont emparés de consoles de jeux, d’ordinateurs portables et de téléviseurs pendant une période de mobilité réduite.

Désormais, bon nombre de ces produits – y compris certains ordinateurs portables Chromebook et consoles de nouvelle génération comme la Xbox Series X et la PlayStation 5 – sont soit épuisés, soit soumis à de longs délais d’expédition.

Les pénuries de puces ont particulièrement frappé le secteur automobile, disent les analystes, en raison de la chaîne d’approvisionnement «juste à temps» de l’industrie, sur laquelle l’industrie automobile s’est appuyée pendant des décennies pour préserver le capital.

Lorsqu’on lui a demandé si Porsche pouvait être contraint de reconsidérer ce modèle de chaîne d’approvisionnement, Blume a répondu: « Oui. Il est très important pour l’avenir de penser à la chaîne d’approvisionnement. »

«Nous devons réfléchir au stockage dont nous avons vraiment besoin pour tous ces stocks. Nous devons être plus flexibles et planifier plus profondément les capacités immédiates.

Les actions de Porsche, cotées sur l’indice allemand Xetra Dax, sont en hausse de 15% depuis le début de l’année. Le cours de l’action a peu changé au cours des 12 derniers mois.

– Sam Shead de CNBC a contribué à ce rapport.