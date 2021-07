Le PDG de Philip Morris défend les intentions de l’entreprise d’acheter le fabricant d’inhalateurs Vectura

Le PDG de Philip Morris International, Jacek Olczak, a défendu les intentions de la société de tabac d’acheter la société pharmaceutique britannique Vectura Group, déclarant à CNBC qu’elle était fermement déterminée à éliminer la consommation de cigarettes.

« Nous pouvons rester immobiles et continuer à vendre des cigarettes ou nous pouvons faire quelque chose avec la science et la technologie au moins pour réduire considérablement les dommages causés par le tabagisme », a déclaré Olczak sur « Closing Bell ». « Je crois que ce que nous faisons est tout à fait juste. … Rien ni personne ne nous arrêtera dans nos transformations pour cesser de fumer. »

Plus tôt ce mois-ci, Philip Morris a annoncé un accord pour acheter Vectura à une valeur d’entreprise de 1,2 milliard de dollars. Cependant, l’acquisition envisagée a rencontré hésitation et critique des groupes anti-tabac et du gouvernement britannique, qui jugent inapte un rapprochement entre une entreprise de tabac et une entreprise spécialisée dans les médicaments inhalés pour des maladies telles que l’asthme. La fumée de tabac est un « puissant déclencheur d’asthme », selon la Cleveland Clinic.

L’offre de Philip Morris sur Vectura a dépassé une offre précédente faite par la société de capital-investissement The Carlyle Group. Olczak a déclaré que les critiques de l’accord proposé pour Vectura « sont contre la transformation de l’industrie du tabac ».

Philip Morris, qui fabrique et vend des cigarettes et des produits à base de nicotine sans fumée en dehors des États-Unis, tente de changer son image. En février, il a annoncé un objectif de générer plus de 50 % de ses revenus nets totaux à partir de produits sans fumée d’ici 2025. La société vise également à générer au moins 1 milliard de dollars de revenus nets d’ici 2025 uniquement grâce à ses produits « Au-delà de la nicotine », tels que l’administration de médicaments respiratoires et « soins personnels bien-être ».

Les actions de Philip Morris ont chuté d’environ 3% mardi après que la société a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre. Les revenus de 7,59 milliards de dollars sont inférieurs aux prévisions de Refinitiv de 7,69 milliards de dollars. Pourtant, le stock est en hausse de près de 15% depuis le début de l’année.

Olczak a déclaré qu’il pensait que c’était un « deuxième trimestre très solide ». Il a également déclaré que la société était plus optimiste quant à la réouverture économique mondiale, en particulier sur le marché européen, qu’elle ne l’était au début de 2021.