Le PDG de Pfizer révèle son plan de croissance alors que l’entreprise fait face à un chiffre d’affaires pouvant atteindre 18 milliards de dollars

Pfizer Le PDG Albert Bourla a présenté mardi son plan pour maintenir la croissance du géant pharmaceutique jusqu’en 2030, alors que la pandémie de Covid-19 s’estompe et que la société fait face à une concurrence générique pour certains de ses médicaments à succès.

Bourla a déclaré que Pfizer envisageait une perte de revenus estimée entre 16 et 18 milliards de dollars entre 2025 et 2030, alors que les protections par brevet de certains de ses médicaments les plus vendus expirent. Il a reconnu que certains investisseurs sont sceptiques quant à l’avenir de Pfizer après deux années à succès grâce à son vaccin Covid et à son traitement antiviral.

“Nous reconnaissons que certains remettent en question les perspectives de croissance à long terme de Pfizer”, a déclaré Bourla aux analystes lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de Pfizer mardi. Les actions de la société ont augmenté d’environ 3% mardi après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2022 dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street. “Nous pensons que nous pouvons non seulement surmonter ces déclins attendus, mais aussi générer une forte croissance jusqu’à la fin de la décennie”, a-t-il déclaré.

Dans un rapport de juillet, Moody’s a identifié cinq médicaments Pfizer qui pourraient subir la pression des génériques au cours de la prochaine décennie. Ils comprennent Eliquis pour traiter les caillots sanguins, Vyndaqel pour la cardiomyopathie, Xeljanz pour la polyarthrite rhumatoïde, Ibrance pour le cancer du sein et Xtandi pour le cancer de la prostate.

Pris ensemble, ces cinq médicaments représentaient environ 40% du chiffre d’affaires de Pfizer au troisième trimestre de cette année lorsque le vaccin Covid et le traitement antiviral Paxlovid sont exclus.

On ne sait pas non plus quelle sera la forte demande pour le vaccin Covid et Paxlovid alors que le monde, espérons-le, sortira de la pandémie. Au troisième trimestre de cette année, le vaccin et le traitement antiviral représentaient 52 % des revenus totaux de Pfizer.

Bourla a déclaré aux analystes que Pfizer prévoyait d’ajouter 25 milliards de dollars aux revenus de l’entreprise d’ici 2030 grâce à des acquisitions récentes ainsi qu’au développement de son pipeline interne de médicaments et de vaccins. Il a mis en évidence trois domaines d’intérêt : le virus respiratoire syncytial, les migraines et la colite ulcéreuse.

Les candidats vaccins contre le VRS de Pfizer pour les personnes âgées et les nourrissons ont le potentiel de générer des milliards de revenus, a déclaré Bourla. Son vaccin pour les personnes âgées de 60 ans et plus était efficace à 85 % pour prévenir les infections graves des voies respiratoires inférieures. Et son vaccin pour les nourrissons, qui est administré aux mères en fin de grossesse, était efficace à 81 % pour prévenir les maladies graves au cours des 90 premiers jours de la vie du bébé.

Bourla a déclaré que le vaccin pour protéger les nouveau-nés pourrait entrer sur le marché d’ici la fin de 2023 ou le début de 2024. Ce serait le seul vaccin contre le VRS aux États-Unis qui protège les nourrissons en donnant le vaccin à la mère, a-t-il déclaré. Le vaccin contre le VRS pour les personnes âgées pourrait également entrer sur le marché dans le même délai, selon Bourla.

“Le VRS est un domaine où les besoins non satisfaits sont importants, en particulier chez les personnes âgées et les nourrissons”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que nous avons le potentiel d’être un leader dans le domaine et d’avoir un impact réel sur la santé publique.”

Pfizer prévoit également de constituer le meilleur portefeuille de médicaments contre la migraine au monde grâce à sa récente acquisition de Biohaven Pharmaceuticals, a déclaré Bourla. Son portefeuille de médicaments contre la migraine pourrait atteindre un chiffre d’affaires record de plus de 6 milliards de dollars, a-t-il déclaré. Plus de 40 millions de personnes souffrent de migraines rien qu’aux États-Unis.