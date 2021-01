[The stream is slated to start at 12:00 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé tiennent une conférence de presse vendredi pour informer le public de l’épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 97,6 millions de personnes dans le monde.

Albert Bourla, PDG de Pfizer, qui fabrique l’un des vaccins Covid-19 qui ont été autorisés aux États-Unis et en Europe, devrait rejoindre les responsables de l’OMS lors de la séance d’information virtuelle. Le Dr Seth Berkley, PDG du partenariat public-privé pour la vaccination Gavi, et Henrietta Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF, devraient également se joindre à la réunion.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le monde est au bord d’un « échec moral catastrophique » s’il ne distribue pas équitablement les doses disponibles des vaccins Covid-19 à travers le monde. Il a ajouté que la découverte de plusieurs autres souches transmissibles du virus dans différentes parties du monde augmente l’urgence du déploiement du vaccin.

« Il n’est pas normal que des adultes plus jeunes et en meilleure santé dans les pays riches soient vaccinés avant les agents de santé et les personnes âgées des pays plus pauvres », a-t-il déclaré lundi. « Il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde, mais pour le moment, nous devons travailler ensemble en tant que famille mondiale pour prioriser [those] les plus exposés au risque de maladies graves et de décès dans tous les pays. «

L’OMS, en partenariat avec Gavi et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, a créé le centre COVAX l’année dernière pour garantir un accès équitable aux vaccins pour tous les pays du monde. Il vise à délivrer 2 milliards de doses de vaccins sûrs et efficaces d’ici la fin de 2021.

