Le PDG du géant pharmaceutique Pfizer a révélé que son entreprise tentait d’accélérer le développement de vaccins à moins de 100 jours, avertissant qu’il y a une « forte possibilité » que les vaccins à l’avenir ne soient pas efficaces.

Pfizer, basée à New York, a été la première entreprise au monde à produire un vaccin COVID-19, qui est actuellement administré dans le monde entier.

Pourtant, Albert Bourla, PDG, a déclaré au Forum économique mondial de Davos virtuel 2021 que les vaccins pourraient un jour ne pas être une solution, lors d’une session tenue vendredi.

« Il est très probable que cela se produise un jour », a déclaré Bourla, selon Business Insider.

Albert Bourla, PDG de Pfizer, s’est exprimé vendredi lors d’un sommet virtuel de Davos

Le vaccin de son entreprise contre le COVID-19 a été le premier à être approuvé

Bourla a déclaré que Pfizer travaillait à accélérer la recherche et le développement de vaccins dans le cas où cela se produirait.

Bourla a déclaré qu’en préparation à de futures pandémies, ils avaient l’intention de passer de la reconnaissance de la menace de la maladie à l’obtention d’un vaccin autorisé en moins de 100 jours – un délai encore plus court que l’objectif de 300 jours fixé l’année dernière par l’opération Warp de l’administration Trump. La vitesse.

Les vaccinations contre le COVID-19 ont été développées à une vitesse record, en raison des progrès technologiques, du financement massif et de la volonté du public de participer à des essais.

Bourla était l’un des quatre conférenciers d’un groupe de discussion sur la nécessité d’une collaboration entre les entreprises et les gouvernements pour lutter contre les menaces futures pour la santé humaine.

Il a été rejoint par le ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Ine Eriksen Soreide; le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus; Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn; et Richard Hatchett, PDG de la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation.

Bourla a averti que le monde ne pouvait pas devenir complaisant face aux vaccins

Bourla a déclaré que Pfizer travaillait à accélérer le processus de développement de vaccins

Hatchett a souligné la nécessité de se préparer aux récidives, selon le site.

« Les gouvernements doivent reconnaître que les maladies infectieuses émergentes et les fils pandémiques constituent une menace existentielle pour notre société », a déclaré Hatchett, ancien directeur de l’Autorité de recherche et de développement biomédicaux avancés.

«Ils sont une propriété émergente de notre mode de vie.

Hatchett a déclaré que les gouvernements doivent investir dans la préparation de futures pandémies, avertissant que les futures pandémies pourraient être encore plus meurtrières.