Le PDG de Pfizer obtient Covid pour la deuxième fois en six semaines

Albert Bourla est quadruple vacciné avec le vaccin de sa propre entreprise

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a été testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois en six semaines, bien qu’il ait été vacciné quatre fois. Bourla a précédemment affirmé que le vaccin de son entreprise était “100% efficace” dans la prévention de l’infection à coronavirus.

Bourla a annoncé son diagnostic dans un message Twitter samedi, déclarant qu’il était “se sentir bien et sans symptômes.” Le chef pharmaceutique a reçu quatre doses – deux injections initiales et deux rappels – du vaccin à ARNm de son entreprise, et a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu le nouveau rappel bivalent de Pfizer, car il avait déjà été testé positif pour Covid-19 en août.

“Bien que nous ayons fait de grands progrès, le virus est toujours avec nous”, il ajouta.

Le dernier rappel, qui est conçu pour cibler la variante Omicron du coronavirus et ses sous-souches, ne s’est pas avéré populaire. Les données publiées jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont montré que seulement 1,5% des personnes éligibles aux États-Unis avaient pris le vaccin trois semaines après son autorisation par la Food and Drug Administration (FDA).

La FDA a autorisé le vaccin de rappel bivalent malgré le fait qu’il n’a jamais été testé sur l’homme, uniquement sur des souris de laboratoire.

Bourla a traité son premier cas de Covid-19 avec Paxlovid, un médicament antiviral fabriqué par Pfizer. Le président américain Joe Biden et l’ancien tsar du coronavirus de la Maison Blanche Anthony Fauci ont tous deux connu “infections de rebond” lorsqu’ils ont traité leurs cas de la maladie avec Paxlovid plus tôt cet été.

L’année dernière, Bourla revendiqué qu’une étude sud-africaine avait montré que le vaccin de Pfizer était “100% efficace pour prévenir les cas de Covid-19.”