le Covid-19 Le vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech est devenu le premier à être approuvé lorsque le Royaume-Uni lui a donné son feu vert. La décision du Royaume-Uni est venue comme une initiative bienvenue car elle a marqué la fin de la coronavirus pandémie.

Après le Royaume-Uni, les États-Unis ont également approuvé le vaccin pour une utilisation d’urgence dans le pays. Lundi, les États-Unis ont lancé une campagne de vaccination de masse dans l’espoir de renverser la vapeur sur le plus grand coronavirus épidémie, alors que le nombre de morts dans le pays approchait de 300 000 morts. Le Canada a également administré ses premières doses d’un Covid-19 vaccin, devenant l’un des premiers pays à le faire dans l’effort de vaincre la pandémie.

Singapour a également approuvé la Pfizer-BioNTech coronavirus vaccin, et s’attend à recevoir les premiers envois de projectiles d’ici la fin décembre.

Cependant, Albert Bourla, PDG de Pfizer, n’a pas encore reçu le vaccin de sa propre entreprise. Selon un rapport par CNN, Bourla a déclaré que ni lui ni les autres dirigeants de l’entreprise ne couperaient la ligne pour mettre la main sur les coups en premier. Bourla parlait à Sanjay Gupta de CNN lorsqu’il a expliqué pourquoi il ne serait pas l’une des premières personnes au monde à se faire vacciner contre Covid-19 .

Il y a des doses limitées disponibles alors que la vaccination commence aux États-Unis et les autorités sanitaires accordent la priorité aux groupes les plus vulnérables et aux travailleurs de la santé qui luttent contre la pandémie en première ligne pour le vaccin. Par conséquent, Bourla estime qu’il serait injuste de couper la file d’attente et de se faire vacciner en premier.

Bourla a également affirmé qu’il n’était pas un travailleur de première ligne; il a dit qu’il avait 59 ans et en bonne santé – par conséquent, il ne serait pas approprié pour lui de se faire vacciner en premier.

Le PDG de Pfizer a également demandé aux gens de faire confiance à la science et a déclaré que ce vaccin avait été préparé sans «couper les coins ronds».

Cependant, le fait que Bourla ne choisisse pas de se faire vacciner en premier a soulevé des sourcils; pour beaucoup, cela apparaît comme « quelque chose de louche ». Par exemple, un utilisateur de Twitter a également souligné que le vaccin de Bourla serait un excellent exemple et encouragerait plus de gens à le faire.

Le PDG de Pfizer’a dit qu’il ne recevra pas le vaccin parce qu’il ne veut pas couper la ligne. Semble terriblement suspect – Kevin Sorbo (@ksorbs) 15 décembre 2020

Une infirmière de New York est devenue la première personne aux États-Unis à être vaccinée lorsqu’elle a reçu le film Pfizer-BioNTech en direct à la télévision. «Je me sens bien. Je me sens soulagée», a déclaré Sandra Lindsay, infirmière en soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center, implorant tous les Américains de «faire notre part» en se faisant vacciner. « J’espère que cela marque le début de la fin de cette période très douloureuse de notre histoire », a-t-elle ajouté.

Le moment marquant survient à l’une des phases les plus sombres de la pandémie, avec une augmentation des infections aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, et les experts de la santé luttent toujours contre le scepticisme des vaccins, la fatigue du verrouillage et le respect inégal des règles de sécurité.