Le PDG de Pfizer déclare que l’efficacité du vaccin Covid chute à 84% après six mois

L’étude a révélé que l’efficacité du vaccin était la plus forte, à 96,2 %, entre une semaine et deux mois après avoir reçu la deuxième dose. Il a diminué en moyenne de 6% tous les deux mois, selon l’étude, qui a recruté plus de 44 000 personnes aux États-Unis et dans d’autres pays. L’efficacité après « quatre à six mois était d’environ 84% », a déclaré Bourla.

« Nous avons également vu des données d’Israël selon lesquelles il y a un déclin de l’immunité et cela commence à avoir un impact sur ce qui était auparavant ce qui était à 100% contre l’hospitalisation. Maintenant, après la période de six mois, cela devient bas 90 et moyen à élevé 80, » dit Bourla.

« La bonne nouvelle est que nous sommes très, très confiants qu’une troisième dose, un rappel, prendra la réponse immunitaire à des niveaux qui seront suffisants pour protéger contre la variante delta », a ajouté l’exécutif, faisant référence au virus hautement contagieux. souche dominante aux États-Unis et dans d’autres pays du monde. Il n’est pas rare que l’efficacité des vaccins diminue avec le temps, a souligné Bourla, ajoutant qu’il existe un précédent pour les vaccins à trois doses pour d’autres maladies.

Pfizer prévoit de soumettre officiellement aux autorités de réglementation américaines des données sur les avantages d’une troisième dose de vaccin Covid d’ici la mi-août, a déclaré Bourla.

Plus tôt ce mois-ci, lorsque Pfizer a annoncé ses plans pour la première fois, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention a publié une déclaration commune qui a repoussé l’entreprise, affirmant que « les Américains qui ont été complètement vaccinés n’ont pas besoin d’un rappel pour le moment ».

Le CDC et l’Organisation mondiale de la santé ne recommandent pas les injections de rappel de Covid pour le moment.

Le Dr Kate O’Brien, directrice de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques de l’OMS, a déclaré mercredi que l’organisation cherchait toujours à savoir si un rappel est nécessaire pour augmenter la protection.

« Nous sommes très clairs à ce sujet, il n’y a pas assez d’informations pour fournir une recommandation à ce stade », a déclaré O’Brien dans une interview de questions-réponses publiée sur les comptes de médias sociaux de l’organisation. « Encore une fois, c’est un sujet très brûlant, et de nombreuses recherches sont en cours pour pouvoir fournir une recommandation fondée sur des preuves. »

Les résultats de l’étude soutenue par Pfizer ont fait surface un jour après que le CDC a inversé le cours de ses directives antérieures et a recommandé aux Américains entièrement vaccinés qui vivent dans des zones à taux d’infection élevé de Covid de recommencer à porter des masques faciaux à l’intérieur.

Les cas de coronavirus ont bondi dans tout le pays ces dernières semaines, une augmentation des responsables de la santé publique attribuée à la variante delta. Alors que les responsables affirment que la majorité des hospitalisations et des décès de Covid concernent des personnes non vaccinées, la variante delta est si contagieuse que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus aussi facilement que les personnes non vaccinées, même dans les cas asymptomatiques, a déclaré mardi la directrice du CDC, Rochelle Walensky.