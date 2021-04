Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que les gens auront « probablement » besoin d’une dose de rappel d’un vaccin Covid-19 dans les 12 mois suivant une vaccination complète. Ses commentaires ont été rendus publics jeudi mais ont été enregistrés le 1er avril.

Il a également déclaré qu’il était possible que les gens aient besoin de se faire vacciner contre le virus chaque année.

« Il est extrêmement important de supprimer le bassin de personnes susceptibles d’être sensibles au virus », a-t-il déclaré à Bertha Coombs de CNBC lors d’un événement avec CVS ​​Health. Il a ajouté que les vaccins seront un outil important dans la lutte contre les variantes hautement contagieuses.

Les chercheurs ne savent toujours pas combien de temps dure la protection une fois qu’une personne a été complètement vaccinée.

Pfizer a déclaré plus tôt ce mois-ci que son vaccin Covid-19 était efficace à plus de 91% pour protéger contre Covid et à plus de 95% contre une maladie grave jusqu’à six mois après la deuxième dose. Le vaccin de Moderna, qui utilise une technologie similaire à celle de Pfizer, s’est également révélé très efficace à six mois.

Les données de Pfizer étaient basées sur plus de 12 000 participants vaccinés. Cependant, les chercheurs disent que plus de données sont encore nécessaires pour déterminer si les protections durent après six mois.