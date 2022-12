Le PDG de Penguin Random House quitte après l’échec de la fusion de Simon & Schuster

Penguin Random House a déclaré vendredi que le PDG Markus Dohle quittera ses fonctions à la fin de l’année, quelques semaines après l’échec d’un accord de fusion de Penguin avec Simon & Schuster.

Nihar Malaviya, président et chef de l’exploitation de Penguin, interviendra en tant que PDG par intérim pendant que la société d’édition trouvera le remplaçant permanent de Dohle.

“Suite à la décision antitrust aux États-Unis contre la fusion de Penguin Random House et Simon & Schuster, j’ai décidé, après près de 15 ans au sein du conseil d’administration de Bertelsmann et à la tête de notre activité d’édition mondiale, de passer le relais au prochain chapitre de Penguin Random House à une nouvelle direction », a déclaré Dohle dans un communiqué de presse.

Un juge fédéral s’est rangé du côté du ministère de la Justice et a bloqué l’acquisition de Simon & Schuster par Penguin pour 2,2 milliards de dollars fin octobre. Le DOJ a affirmé qu’une fusion des éditeurs dominants dans l’industrie pourrait “réduire la concurrence” sur le marché.

Peu de temps après la décision du juge, Paramount mondial , propriétaire de Simon & Schuster, a officiellement mis fin à l’accord. Paramount a noté qu’elle explorerait les options pour vendre Simon & Schuster ailleurs.

Penguin n’était pas d’accord avec la décision du DOJ et avait prévu de faire appel jusqu’à ce que Paramount se retire par la suite de l’accord.

“Nous regrettons la décision de Markus Dohle de quitter Bertelsmann et Penguin Random House”, a déclaré Christoph Mohn, président du conseil de surveillance de la société mère Penguin Bertelsmann. “Il a durablement concentré Penguin Random House sur la croissance et la rentabilité. Sous sa direction, notre division de livres a plus que doublé ses revenus et quintuplé ses bénéfices.”