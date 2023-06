Le PDG de Paytm révèle qu’il n’a lu que 2 livres depuis la classe 12

La lecture est l’une des habitudes les meilleures et les plus essentielles, qui aide une personne à découvrir un tout nouveau monde. La lecture régulière de bons livres peut vous informer, vous éclairer et vous orienter dans la bonne direction. On suppose souvent que les personnes qui réussissent sont des lecteurs assidus, mais ce n’est pas toujours le cas.

Récemment, le fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, a révélé dans un tweet qu’il n’avait lu que deux livres depuis qu’il avait passé la classe 12. Remarquant qu’il était « vraiment mauvais pour lire des livres », le PDG a déclaré qu’il n’avait lu que la biographie de Steve Jobs. et un livre intitulé Directement de l’intestin depuis la classe 12.

»Je suis vraiment mauvais pour lire des livres. Je viens de terminer le 45e et le seul livre dont j’ai lu quelques chapitres est : Psychologie de l’argent. En fait, depuis la classe 12, je n’ai lu que deux livres : Steve Jobs Biography et Straight from the Gut. Je souhaite, je vais mieux et lire ces livres géniaux. D’un autre côté, quand j’étais à l’école, je lisais avec tant d’acuité les livres de BA / MA de mes sœurs sans rapport avec mes matières », a écrit le PDG de Paytm sur Twitter.

Son tweet est venu en réponse à une liste de « 10 livres à lire avant d’avoir 45 ans ». Le PDG s’est également demandé si la barrière de la langue l’en empêchait lorsqu’il a lu son premier livre en anglais beaucoup plus tard dans sa vie. Cependant, il a admis qu’il souhaitait » s’améliorer et lire des livres géniaux ».

Voir le tweet ici :

Son tweet a généré une variété de réponses, certains disant qu’il n’est jamais tard pour inculquer une habitude de lecture tandis que d’autres lui ont recommandé des livres.

Un utilisateur a écrit : « Vijay, la lecture, à tout âge, apporte sagesse, perspective et, surtout, la capacité de bien écrire. Commencez maintenant!! »

Un autre lui a demandé : »Ok, alors comment apprends-tu, tu regardes beaucoup de films biographiques, ou comment ? Comment apprendre, inspirer, motiver et grandir ? Que fais tu de ton temps libre? »

Un troisième a déclaré: » Heureux de faire des recommandations Vijay. Dites-moi simplement ce que vous voulez apprendre et je vous écrirai un résumé d’une page et les chapitres que vous pouvez sauter dans un livre. »

»La lecture est un plaisir solitaire, mais il devient encore plus enrichissant lorsqu’il est partagé avec d’autres. Recherchez des personnes partageant les mêmes idées qui partagent votre passion pour les livres. Ensemble, vous pouvez explorer des paysages littéraires et vous lancer dans un voyage collectif d’exploration intellectuelle », a commenté un quatrième.