Le PDG de Paytm compare ses défis à ceux de Tesla d’Elon Musk après un premier IPO anticlimatique

« Rome ne s’est pas construite en un jour », dit le dicton populaire, et il faut un certain temps pour construire quelque chose de grand, et certains des plus grands entrepreneurs technologiques du monde, ils se rapporteraient probablement – surtout lorsque leurs inventions ont été moquées au début – seulement pour qu’ils dominent désormais le top dix de la liste des milliardaires les plus riches du monde. Le fondateur et PDG de Paytm, Vijay Sharma, y ​​croit aussi – et considère ses défis comme une ascension difficile. Paytm IPO a été coté en bourse le 18 novembre, ouvrant à Rs 1 955 à la Bourse de Bombay. Le fondateur et PDG de la société, Vijay Shekhar Sharma, avait dirigé la semaine dernière l’introduction en bourse de Paytm pour 2,5 milliards de dollars. Quelques heures avant la cotation jeudi, Sharma était devenu ému et avait déclaré qu’il avait l’impression de « porter les espoirs et les aspirations de la jeune Inde à la Bourse ». une récente interview, Sharma a révélé qu’il aimait toujours prendre du thé dans les étals au bord de la route et se promener le matin pour acheter du lait.

Vijay Shekhar Sharma avait organisé une assemblée publique de quatre heures pour rallier les employés qui avaient vu les actions de la société chuter de 27% jeudi, a rapporté Bloomberg. Sharma, qui a souvent tweeté sur son admiration pour Musk et aussi sur le fait qu’il possède une Tesla, a rappelé aux employés de Paytm que le stock du constructeur de véhicules électriques était l’un des plus courts au monde.

« Quelle success story motivante d’outsider! », avait écrit Sharma dans un tweet de juillet 2020.

Quelle success story motivante pour les outsiders ! Après tant d’opposants et de personnes essayant de tirer @Elon Musk bas, il a prouvé de quoi il est fait ! Juste derrière Steve pour tirer son entreprise du bas vers le haut de l’industrie et aimé par les utilisateurs. दिन, टाइम आएगा ! pic.twitter.com/ba1UI9UlGe– Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) 1 juillet 2020

À la mairie, Sharma a encouragé ses employés à dépasser l’échec initial et à se concentrer sur les opportunités à long terme d’apporter des paiements numériques à la population Internet en croissance rapide du pays. Les actions de Tesla avaient augmenté de 41% le premier jour après son introduction en bourse en 2010. Elles sont ensuite tombées à moins de 4 $ chacune et ont depuis augmenté pour donner à l’entreprise une valeur marchande de plus de 1 000 milliards de dollars.

Fils d’un instituteur d’une petite ville, Sharma a terminé ses études dans une école en hindi de sa ville natale, Harduaganj à Aligarh. Dans une interview avec Bloomberg News, Sharma a révélé qu’il avait appris l’anglais en mémorisant des chansons rock et en lisant simultanément des manuels traduits en anglais et en hindi. Selon Forbes, la valeur nette actuelle de Sharma est de 2,4 milliards de dollars et son introduction en bourse a frappé des centaines de nouveaux millionnaires. Plus tôt ce mois-ci, quelques jours avant le lancement historique de l’introduction en bourse de Paytm, Sharma a visité le temple de Tirupati et a offert des prières. L’introduction en bourse de Paytm, qui était auparavant connue sous le nom de One97 Communications, est la plus grande offre publique initiale de l’histoire du marché boursier indien.

