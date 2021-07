Le PDG de PayPal s’attaque au racisme pour combler l’écart de richesse raciale

Les entreprises ont l’obligation morale de défendre l’égalité raciale et la justice sociale au sein de leurs propres organisations et dans le pays en général, a déclaré le PDG de PayPal, Dan Schulman, à USA TODAY.

Dès le moment où George Floyd est décédé sur le trottoir du sud de Minneapolis sous le genou d’un policier blanc, Schulman savait que son entreprise devait agir. Plus d’un an plus tard, il dit que PayPal a adopté une nouvelle marque d’activisme d’entreprise.

Sous sa direction, PayPal a engagé 535 millions de dollars pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs et lutter contre les inégalités économiques, dans le cadre de l’objectif de Schulman de combler l’écart de richesse raciale.

Au sein de l’entreprise, Schulman a remarqué que certains employés avaient du mal à se faire payer, alors il a lié le salaire des employés à une nouvelle mesure appelée « revenu net disponible minimum », ou combien une personne ou un ménage a après avoir payé des impôts sur le revenu et des frais de subsistance.

Depuis que son entreprise a été créée à partir d’eBay, dit Schulman, il s’est également concentré sur l’augmentation de la représentation des femmes et des personnes de couleur chez PayPal, en commençant par le sommet.

« Les valeurs ne peuvent pas être des mots sur un mur », a-t-il déclaré à USA TODAY. « Les valeurs doivent être des actions que vous défendez publiquement. »

Je ne pense pas que les entreprises aient le luxe de se considérer comme dissociées des communautés dans lesquelles nous vivons, des économies dont nous faisons partie. Les dirigeants d’entreprises ont l’obligation d’intervenir et d’aider à remédier à tant de faiblesses de notre système et aux problèmes qui nous affligent depuis si longtemps.

Avec la mort de George Floyd, en particulier, il y a eu un déferlement d’émotion au sein de PayPal et dans tout notre pays. C’était un mélange de colère, de désespoir, de frustration, de détermination. J’avais l’impression que nous avons une longue histoire chez PayPal de défense de nos valeurs et de prise de mesures concrètes et que nous devions faire quelque chose pour remédier aux inégalités et au manque de justice sociale en matière d’équité raciale dans notre pays et dans le monde. .

J’avais personnellement besoin d’écouter. J’avais besoin d’en savoir plus. J’ai parlé à des dirigeants noirs à travers le pays et à des collègues noirs au sein de PayPal pour obtenir leur point de vue et leur contribution, et cela a vraiment changé radicalement la façon dont PayPal et moi-même pensions que nous devions réagir.

Le gros point à retenir était que nous devions d’une manière ou d’une autre déclarer que cela allait être un mouvement dans le temps et non un moment dans le temps.

En tant que société de services financiers, nous allions faire notre part pour réduire l’écart de richesse raciale, qui est exactement le même aujourd’hui qu’il l’était à l’époque des droits civiques, et comment y parvenir non seulement à court terme, mais vraiment s’engager à faire partie de la lutte sur le long terme. Et c’est pourquoi nous avons engagé 535 millions de dollars pour faire notre part dans la lutte pour la justice sociale et pour faire partie de la lutte continue contre les inégalités raciales.

J’avais l’impression que nous devions régler certains problèmes immédiatement et également régler les problèmes au fil du temps.

Par exemple, les entreprises appartenant à des Noirs, les petites entreprises, pendant la pandémie se repliaient à un taux de 41%. C’était près de deux fois la moyenne des petites entreprises du pays.

Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles cela se produisait, comme un accès limité au capital et au financement par actions, et j’ai senti que nous pouvions faire une réelle différence tout de suite, non pas en accordant des prêts mais en accordant des subventions pures et simples aux petites entreprises appartenant à des Noirs.

Nous avons décidé que nous allions accorder 15 millions de dollars de subventions. Nous avons accordé des subventions à environ 1 400 entreprises appartenant à des Noirs. Voici le résultat : aujourd’hui, plus de 90 % des entreprises auxquelles nous avons accordé des subventions sont toujours en activité.