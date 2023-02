Le PDG de PayPal, Dan Schulman, partira fin 2023

Dan Schulman, PDG de Paypal, assiste à la conférence de presse annuelle d’Allen and Co. Sun Valley à Sun Valley, Idaho, le 10 juillet 2019.

PayPal a déclaré jeudi que le PDG et président Dan Schulman prendrait sa retraite et quitterait l’entreprise fin 2023.

Schulman, qui est devenu PDG de PayPal après la scission d’eBay en 2015, a informé l’entreprise de sa décision de prendre sa retraite fin décembre. Il restera membre du conseil d’administration de PayPal, qui engage un cabinet de recherche pour lui trouver un successeur.

“Je suis fier de ce que nous avons accompli chez PayPal et des personnes incroyablement talentueuses et engagées avec lesquelles je travaille tous les jours”, a déclaré Schulman dans un communiqué. “Ensemble, nous avons repensé les services financiers et le commerce électronique, et nous nous sommes efforcés d’améliorer la santé financière de nos clients.”

L’été dernier, l’investisseur activiste Elliott Management a accumulé une participation non divulguée dans PayPal.

Dans une interview avec Kate Rooney de CNBC jeudi, Schulman a déclaré qu’il n’avait subi aucune pression de la part d’Elliott Management.

“En fait, nous n’avons pas beaucoup parlé au cours du dernier trimestre”, a déclaré Schulman.

“Jesse et moi sommes nos bons amis”, a-t-il déclaré en faisant référence à l’associé directeur d’Elliott Management, Jesse Cohn. “Il a été incroyablement favorable et je suis sûr que cette annonce est une véritable surprise et un choc car il a été si favorable.”

Schulman a ajouté que PayPal “le conseil d’administration veut juste trouver le meilleur candidat » et qu’il « va regarder à travers l’entreprise et à l’extérieur, nous voulons juste nous assurer que nous obtenons le meilleur candidat possible ».

Il a déclaré qu’il estimait que c’était le bon moment pour annoncer son départ car PayPal “était bien placé” et “était en mesure de réaliser une bonne année” et que le conseil aurait suffisamment de temps pour trouver un successeur.

“Et le moment était venu”, a déclaré Schulman. “Ca a du sens.”

La société a annoncé le départ prochain de Schulman le jour même où elle a publié ses résultats du quatrième trimestre 2022.

PayPal a déclaré que son revenu net avait augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 7,4 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Fin janvier, PayPal a annoncé qu’il licencierait 2 000 employés, ce qui équivaut à 7 % des effectifs de l’entreprise. Schulman a déclaré dans un communiqué à l’époque que PayPal s’attaquait à “l’environnement macroéconomique difficile”.

Les actions de PayPal ont bondi d’environ 130 % depuis le spin-off de 2015. Mais la société a perdu environ les trois quarts de sa valeur depuis le pic de l’action en juillet 2021.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 4 % dans les échanges après les heures de bureau jeudi pour atteindre 81,70 $.

