« Je pense que maintenant les gens commencent à réaliser » oh, ce sont de vraies entreprises et les créateurs devraient gagner de l’argent comme tout le monde « », a déclaré Conte. «Nous sommes hyper concentrés sur la fourniture de l’infrastructure commerciale pour permettre aux créateurs de réussir à développer et à gérer leur entreprise.»

Alors que les influenceurs des médias sociaux comme les stars d’Instagram et de YouTube peuvent recevoir beaucoup d’argent, pour la grande majorité des créateurs, un nouveau modèle était nécessaire pour se connecter directement à un public payant. Des plates-formes comme Patreon empêchent les créateurs d’idées de dépendre des gardiens d’Internet d’un billion de dollars tels que YouTube Parent Alphabet et Instagram parent Facebook, qui conservent la plupart des revenus générés par la publicité.

« De nombreuses plates-formes de distribution commencent à se réveiller et à voir que les créateurs ont un grand potentiel de revenus », a déclaré Conte. « Toutes les plates-formes de distribution – que ce soit Spotify ou YouTube ou Twitter ou Facebook – créent toutes des moyens pour les créateurs de générer des revenus d’abonnement auprès de leurs fans. »

Twitter a récemment pris la décision de commencer à expérimenter un « Tip Jar » pour les comptes individuels.

Patreon a en fait été fondé par d’anciens créateurs YouTube. La société fait partie d’une tendance plus large qui influence de nombreuses activités créatives, y compris le journalisme, où Substack est devenu un moyen pour les journalistes d’être récompensés pour leur travail par le biais d’abonnements et de laisser derrière eux les grandes organisations de médias. Clubhouse et Discord, deux plates-formes de communication Internet qui figurent sur la liste 2021 CNBC Disruptor 50, offrent de nouvelles façons de partager des idées, de découvrir et de s’engager avec de nouveaux publics.

« Maintenant, je pense que le changement que nous commençons à voir est que ces plates-formes se rendent compte que les créateurs doivent être payés », a déclaré Conte. « En fin de compte, notre avantage concurrentiel est que nous sommes la société la plus créatrice de la planète. »

Dans le cadre de son modèle commercial, les créateurs de Patreon reçoivent la majorité des revenus de leur contenu tandis que Patreon prend une réduction de 5% de son revenu mensuel et des frais pour les transactions. Il a également des niveaux Pro et Premium avec plus de support pour les entreprises sur la plate-forme, mais des frais plus élevés (8% et 12%, respectivement).

Le mois dernier, la société a levé 155 millions de dollars dans le cadre du nouveau cycle mené par le nouvel investisseur Tiger Global Management, avec la participation de Woodline Partners et d’anciens investisseurs Wellington Management, Lone Pine Capital, New Enterprise Associates, Glade Brook Capital et DFJ Growth.

