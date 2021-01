Le PDG de l’application de liberté d’expression Parler aurait fui son domicile en raison de menaces de mort au milieu de ce que ses avocats appellent un effort de «diffamation» d’Amazon. Le géant de la technologie a accusé la plate-forme d’autoriser un contenu violent avant de le laisser tomber.

Vendredi, dans un dossier judiciaire, Parler, impliqué dans une bataille juridique avec Amazon pour sa décision de mettre fin brusquement à sa relation avec l’application, a demandé des protections de la vie privée de ses employés, affirmant qu’ils avaient été exposés à des abus et à un torrent de menaces. en raison des accusations très médiatisées d’Amazon contre l’entreprise.

La motion cite la déclaration du PDG de Parler, John Matze, selon laquelle «De nombreux employés de Parler souffrent de harcèlement et d’hostilité, craignent pour leur sécurité et celle de leur famille et, dans certains cas, ont fui leur pays d’origine pour échapper aux persécutions.

Matze, qui a récemment admis que Parlier pourrait mener une bataille perdue dans sa tentative de revenir en ligne, ne faisait pas exception et a dû fuir craignant pour son bien-être et celui de sa famille, selon le dossier.

Matze lui-même, en tant que PDG de la société AWS continue de vilipender, a dû quitter son domicile et se cacher avec sa famille après avoir reçu des menaces de mort et des atteintes à la sécurité personnelle invasives.

Citant «Le caractère hautement chargé de ce différend public et polarisant» avec Amazon, Parler a demandé au tribunal de sceller les informations personnelles des employés, la correspondance de l’entreprise avec Amazon, ainsi qu’un « Capture d’écran d’un tweet du compte d’Ashli ​​Babbitt. »

Babbitt, un vétéran de l’armée de l’air, a été tué par la police du Capitole américain alors qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le Congrès alors qu’il se réunissait pour certifier la victoire du président élu Joe Biden le 6 janvier. L’émeute, dont les démocrates et une partie de l’establishment républicain ont imputé La rhétorique post-électorale de Trump a fait cinq morts au total.

Lundi, Matze a déclaré à Tucker Carlson de Fox News qu’il avait peur de rentrer chez lui en raison de l’avalanche de menaces dont il a été bombardé à la suite des événements du 6 janvier et après qu’Amazon ait fait valoir que son entreprise n’avait pas réussi à freiner les discours de haine sur la plate-forme.

Dans les précédents dossiers judiciaires, Parler a fait valoir que si la société était confrontée à un arriéré massif de quelque 26000 publications qui attendaient d’être modérées peu de temps avant qu’Amazon ne rompe ses liens avec le site, cela était dû à un afflux d’utilisateurs fuyant Twitter et Facebook à la suite de Les interdictions de Trump sur les réseaux sociaux. Parler a insisté sur le fait qu’il a éliminé l’arriéré au cours des prochains jours, supprimant « Tous sauf 1 000 messages problématiques » dimanche – mais cela n’a pas empêché Amazon de mettre fin au service le jour même.

