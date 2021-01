Le PDG de Parler a déclaré qu’il recevait des menaces de mort depuis que sa plate-forme de médias sociaux a été placée sous les projecteurs lorsque ses rivaux ont fermé les comptes détenus par Donald Trump et ses alliés.

John Matze, qui a lancé l’application en août 2018 comme alternative à Twitter, a déclaré qu’il était détruit par les géants de la technologie.

«Les gens menacent ma vie», a-t-il déclaré. «Je ne peux pas rentrer chez moi ce soir.

«Donc c’est vraiment beaucoup, tu sais. Ce ne sont pas seulement nos libertés civiles. [Big Tech] peut fermer du jour au lendemain une entreprise d’un milliard de dollars, une entreprise d’un demi-milliard de dollars.

Apple, Google et Amazon ont banni Parler de leurs magasins d’applications vendredi en raison d’un échec de la modération du « contenu flagrant » publié par les utilisateurs en relation avec le siège violent de la semaine dernière.

Salué par les partisans de Donald Trump comme une alternative favorable aux conservateurs à Twitter, Parler est considéré comme un aimant pour l’extrême droite et a été accusé par Apple, Google et Amazon de continuer à autoriser les messages incitant à la violence après l’attaque de mercredi au Capitole.

Trump a été bloqué de Twitter et Facebook jeudi, après avoir été considéré comme une menace pour la nation, incitant à des troubles. Twitter a perdu 2 milliards de dollars lundi après que Trump ait été expulsé de la plateforme.

Les partisans du président ont abandonné les géants des médias sociaux en signe de protestation et ont afflué vers Parler – de plus en plus un refuge pour les extrémistes et les voix pro-Trump.

La directrice du contenu de la société, Amy Peikoff, a en outre déclaré que les entreprises de médias sociaux qui forçaient Parler à quitter leur plate-forme étaient orwelliennes.

Le PDG de Parler, John Matze, a averti dans son dernier message avant la date limite de 3 heures du matin que « nous serons probablement en panne plus longtemps que prévu », car les entreprises de technologie se distanceront du site.

«Les géants de la technologie veulent que leur modèle soit la norme pour tout Internet», a-t-elle déclaré. «Et pour nous, nous pensons que cela prend 1984 d’Orwell d’un roman dystopique et le transforme en un manuel d’instructions à suivre pour tout le monde.

Matze a déclaré à Tucker Carlson de Fox News qu’il était « effrayant » de voir à quel point sa liste noire avait été complète et à quelle vitesse.

«Vous ne pensez jamais que cela arrivera, non? Matze a dit à Carlson. ‘Tu sais?

« Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’ils ont tous fait le même jour, ces trois [Apple, Google and Amazon] sans aucun avertissement préalable. Nous nous sommes réveillés vendredi en pensant aux affaires, aux affaires comme d’habitude.

Matze a déclaré à Carlson que lorsque Google a abandonné Parler, «nous n’avons pas reçu d’avis de Google. Nous l’avons lu en ligne dans les actualités en premier. C’est choquant.

Carlson a déclaré qu’il était irrité par les «lâches de l’entreprise qui ont cédé à la pression de vous faire taire».

Matze a poursuivi: « J’ai vu beaucoup de gens dire que c’était effrayant, mais j’ai vu beaucoup de gens participer aux cinq minutes de haine et les encourager et les applaudir. C’est dégoûtant.’

Il a déclaré que son équipe s’efforçait de trouver un moyen de continuer à fonctionner, malgré les actions d’Amazon, Google et Apple.

« Nous reviendrons éventuellement parce que nous n’abandonnerons pas », a-t-il déclaré.

«Nous devons construire notre propre infrastructure, juste pour le faire.

Peu de temps après 3 heures du matin HNE lundi, Parler a disparu du Web avec un message d’erreur disant « nous ne pouvons pas nous connecter au serveur » après qu’Amazon ait débranché la prise

L’application a été supprimée de l’App Store de Google après que des utilisateurs de médias sociaux conservateurs se sont rassemblés sur le site à la suite de l’attaque du Capitole.

Quelles sont les options de Parler maintenant? La perte d’accès aux magasins d’applications de Google et d’Apple – dont les systèmes d’exploitation alimentent des centaines de millions de smartphones – limite considérablement la portée de Parler, bien qu’elle ait continué à être accessible via un navigateur Web. La décision d’Amazon Web Services de supprimer Parler signifie qu’il doit maintenant se démener pour trouver un autre hôte Web en plus de « reconstruire le site à partir de zéro ». Google et Apple ont tous deux démarré Gab de leurs magasins d’applications en 2017 et il a été laissé sans abri sur Internet pendant un certain temps l’année suivante en raison de messages antisémites attribués à l’homme accusé d’avoir tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh. Microsoft a également mis fin à un contrat d’hébergement Web. Il héberge désormais via ses propres serveurs, c’est donc une option. Ou il peut trouver un autre serveur prêt à héberger le site. Max Aliapoulios, candidat au doctorat en informatique, a déclaré à Business Insider: «Il est réaliste de s’attendre à ce que Parler trouve un autre fournisseur pour héberger ses services comme AWS. « Cela étant dit, maintenant le précédent est établi et Parler aura probablement toujours une bataille difficile pour trouver une maison pour les héberger sur Internet. »

Peikoff, directeur du contenu de Parler, a fait écho à l’inquiétude de Matze.

Elle a déclaré à Sean Hannity de Fox que Parler a été créé pour favoriser des « discussions productives » entre « des personnes de points de vue différents qui les mettent réellement à l’épreuve en s’engageant dans des discussions les unes avec les autres ».

Peikoff a déclaré que Parler était une alternative à la surveillance fournie avec d’autres plateformes de médias sociaux.

«Nous voulions gérer ce contenu d’une manière qui respecte la vie privée des gens et c’est là que nous sommes en désaccord maintenant.

Parler a annoncé lundi matin qu’il poursuivait Amazon, sollicitant une ordonnance de non-communication temporaire pour empêcher Amazon Web Services (AWS) de faire du blackball à Parler.

La poursuite prétend qu’Amazon Web Services viole le Sherman Antitrust Act en bloquant Parler.

Parler prétend être victime de discrimination car il est en concurrence directe avec le géant des médias sociaux Twitter.

« Le mois dernier, le défendeur Amazon Web Services, Inc. (‘AWS’) et la populaire plate-forme de médias sociaux Twitter ont signé un accord pluriannuel afin qu’AWS puisse prendre en charge la diffusion quotidienne de millions de tweets », les documents judiciaires, obtenus par Fox , Etat.

«AWS fournit actuellement ce même service à Parler, une alternative de microblogage conservatrice et concurrent de Twitter.

« Lorsque Twitter a annoncé il y a deux soirs qu’il interdisait définitivement le président Trump de sa plate-forme, les utilisateurs conservateurs ont commencé à fuir Twitter en masse pour Parler.

«L’exode était si important que le lendemain, hier, Parler est devenue la première application gratuite téléchargée depuis l’App Store d’Apple.

L’abandon de Twitter s’est reflété dans le cours de son action.

Twitter a vu ses actions chuter de 6% lundi – effaçant 2 milliards de dollars de la valeur de l’entreprise le premier jour de négociation après avoir banni Trump de la plateforme.

Le compte de Trump comptait 88,7 millions d’abonnés, soit près de la moitié de la base totale d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables de l’entreprise.

Jim Cramer de CNBC a déclaré que la perte de Trump était ressentie par la plate-forme et a exhorté Twitter à trouver une nouvelle attraction « très, très rapidement ».

Jim Cramer, analyste de CNBC, a déclaré que Twitter ressentait le départ de Donald Trump

Twitter a perdu 2 milliards de dollars de valeur à la suite de la négociation de lundi, car Trump a été bloqué sur le site

« Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui savaient littéralement que le président était la personne la plus importante, et vous deviez continuer à le vérifier, puis vous deviez vérifier les gens qui parlaient de lui », a déclaré Cramer.

« Et vous venez d’avoir cette vague sans fin, cette toile que le président a créée, puis c’était comme de l’action et de la réaction, alors je pense que le facteur surprise d’aller sur Twitter, qui était bien sûr le président, a disparu! »

Cramer a déclaré qu’il avait remarqué qu’il avait moins vérifié son fil Twitter maintenant que Trump avait été banni de la plate-forme.

« Twitter doit proposer une nouvelle thèse très, très rapidement, car je pense qu’ils n’ont jamais parlé du pouvoir de Trump pour attirer des gens », a-t-il ajouté.

«Je vous dis que le vrai Donald Trump était un excellent vendeur pour Twitter.