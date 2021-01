Amazon se prépare à retirer Parler, en le suspendant des services d’hébergement Web, après qu’Apple et Google aient interdit l’application de leurs magasins d’applications respectifs dans ce que le PDG de la société, John Matze, a appelé une «attaque coordonnée».

Alors que la société de médias sociaux respectueuse des conservateurs espère passer bientôt à un nouveau fournisseur d’hébergement, elle a reconnu que ses options sont « limité » à cause de «Effort coordonné» conçu et chronométré pour « Infliger le plus de dégâts, » selon Matze.

Il s’agissait d’une attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la concurrence sur le marché. Nous avons trop réussi trop vite. Vous pouvez vous attendre à ce que la guerre contre la concurrence et la liberté d’expression se poursuive, mais ne nous comptez pas.

Aussi sur rt.com Les géants de la Big Tech veulent prouver qu’ils sont des «dieux américains». Quelqu’un regarde les observateurs?

La poussée pour étouffer Parler intervient dans le sillage de la manifestation du Capitole des États-Unis devenue émeute, à un moment où Twitter, Facebook et d’autres géants des médias sociaux purgent les comptes du président Donald Trump et de ses partisans, faisant taire essentiellement le discours qui dévie. des points de discussion traditionnels.

LIRE LA SUITE: L’alliance de censure Démocrate-Big Tech vient d’organiser une masterclass sur le contrôle des médias pour les dictateurs du monde entier

Amazon Web Services a déclaré qu’il interdisait Parler en raison de «Risque très réel pour la sécurité publique» il pose, selon un mail vu par Reuters. Matze a averti qu’à 23 h 59 (heure du Pacifique) dimanche, Parler pourrait descendre jusqu’à une semaine alors qu’ils essaient de« reconstruire à partir de zéro. »

Déclaration de John Matze, PDG de Parler … ils construiront leurs propres serveurs et reconstruiront Parler après cette attaque coordonnée contre le discours conservateur. pic.twitter.com/AB6QLm5gz2 – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 10 janvier 2021

Plus tôt samedi, Apple a suivi les étapes de Google pour purger Parler de son App Store, après avoir manqué un délai de 24 heures pour introduire des mesures adéquates pour «Empêcher la diffusion de messages incitant à la violence.»

Vendredi, le géant de la technologie appartenant à Alphabet l’a suspendu de sa plate-forme, peu de temps après que Twitter a brusquement interdit indéfiniment Donald Trump, et au milieu de rumeurs selon lesquelles le président américain en exercice envisageait de passer à Parler.

Aussi sur rt.com Apple suspend Parler de l’App Store après l’expiration du délai irréaliste de 24 heures pour introduire la réglementation du contenu

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!