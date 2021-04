Le PDG de Palantir, Karp, a gagné 1,1 milliard de dollars en 2020, lié à des attributions d’actions

Le PDG de Palantir, Alex Karp, a perçu une rémunération d’environ 1,1 milliard de dollars en 2020, principalement au moyen d’attributions d’actions accordées peu de temps avant l’entrée en bourse de son éditeur de logiciels.

Dans un dépôt de procuration Jeudi, Palantir a déclaré que la majeure partie de la rémunération de Karp était liée à des options d’une valeur de 797,9 millions de dollars, avec 296,4 millions de dollars supplémentaires pour les attributions d’actions. Le package démesuré est le résultat d’un plan d’incitation en actions convenu l’année dernière, donnant à Karp 141 millions d’options qui commenceront à être acquises en août 2021. Chaque trimestre, 2,5% des capitaux propres seront acquis.

Le salaire de Karp en 2020 était de 12 millions de dollars un an plus tôt. En plus des attributions d’actions, il a gagné un salaire de 1,1 million de dollars et d’autres rémunérations, notamment des conseils fiscaux, une sécurité personnelle et l’utilisation d’avions affrétés, totalisant 3,1 millions de dollars.

Karp, 53 ans, a cofondé Palantir en 2003 avec Peter Thiel et d’autres pour fournir des outils et des services d’analyse de données à la communauté du renseignement. L’entreprise s’est développée tout en offrant peu de visibilité sur son activité, jusqu’à Publique via une cotation directe en septembre pour une valorisation de plus de 15 milliards de dollars. Après avoir débuté à 9,50 $ l’action, l’action a grimpé au-delà de 35 $ en janvier, avant de chuter au cours des prochains mois. Il a fermé jeudi à 23,37 $.

Alors que Palantir était pour la majeure partie de sa vie basé à Palo Alto, en Californie, Karp a souligné dans le prospectus de déchirer la Silicon Valley pour produire des entreprises qui vendent nos «pensées et inclinations, comportements et habitudes de navigation» À la même époque, la société a annoncé des plans de déplacer son siège de Palo Alto au Colorado, un État qui réduction des impôts sur le revenu.

Au moment de la cotation à la Bourse de New York, Karp détenait environ 1 milliard de dollars d’actions Palantir. Il a depuis vendu pour environ 350 millions de dollars à des prix de l’action allant de 9,10 $ à 31,59 $, selon la SEC dépôts.

Stephen Cohen, le président de Palantir, a vu la valeur de sa rémunération passer de 16 millions de dollars en 2019 à 192 millions de dollars l’année dernière en raison d’attributions d’actions accordées en août. Le chef de l’exploitation Shyam Sankar a reçu une rémunération totale de 102 millions de dollars en 2020, contre 26 millions de dollars l’année précédente.

Pour les trois cadres supérieurs, les gains viendront au fil du temps. Les options pour Cohen et Sankar sont acquises à 5% par trimestre à partir d’août. Palantir a déclaré que les valeurs attribuées aux récompenses 2020 sont basées sur les règles du Financial Accounting Standards Board.

« Ces montants ne correspondent pas nécessairement à la valeur réelle constatée ou qui peut être reconnue par les dirigeants mandataires sociaux », précise le dossier.

Un représentant de Palantir a refusé de commenter.

