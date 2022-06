Le PDG de Palantir, Alex Karp, sur les combats avec Peter Thiel et les progressistes

“L’un des problèmes dans ce pays est qu’il n’y a pas assez de gens comme Peter et moi; nous nous battons depuis 30 ans”, a déclaré Karp. “Vous devez prendre le dialogue politique, puis le dialogue commercial, nous avons tendance à avoir des hypothèses similaires mais pas toujours la même interprétation. … J’apprécie vraiment mon discours avec Peter sur des domaines où je pense qu’il est le meilleur au monde, et nous don pas d’accord politiquement.”

Karp a également expliqué comment les opinions divergentes se sont manifestées dans sa propre entreprise avec le cofondateur de Palantir, Peter Thiel, l’un des plus grands donateurs aux candidats républicains ces dernières années. Thiel faisait également partie du comité exécutif de l’équipe de transition du président Donald Trump, que Karp a critiqué en public et en privé.

Karp, qui a noté qu’il était pro-choix, a déclaré que Palantir a toujours “prévu que les gens quittent les États ou se rendent dans des endroits où leurs droits sont protégés, et nous payons pour que les gens et leurs familles se déplacent s’ils ont besoin d’accéder à un traitement médical ou avortements.”

“Les entreprises ont le problème qu’il leur est très difficile d’attacher ce qu’elles produisent à une mission plus élevée, et par conséquent, elles ne peuvent pas exactement décider où elles doivent s’exprimer et où elles n’ont peut-être pas à s’exprimer”, a déclaré Karp. Andrew Ross Sorkin de CNBC au Aspen Ideas Festival cette semaine. “Ensuite, il y a juste des problèmes généraux, si vous utilisez notre produit pour des choses que nous ne prenons pas en charge, nous pensons que nous devons en parler.”

Alors que les entreprises et les dirigeants américains abordent publiquement des sujets politiques brûlants, le PDG de Palantir, Alex Karp, a déclaré que beaucoup avaient encore du mal à déterminer quand ils devaient s’exprimer et quand ils ne devraient pas.

Karp a reconnu que s’il avait “eu des ennuis” pour certaines des choses qu’il avait dites publiquement à propos de Trump, c’était aussi des idées acquises en parlant avec des gens comme Thiel qui lui avaient fait croire que Trump allait gagner en 2016.

“Je pense que c’est un énorme problème dans notre société; j’aimerais entendre ce que quelqu’un d’autre pense, et d’ailleurs je pense que j’ai raison, donc si vous avez votre argument, nous pouvons en discuter”, a-t-il déclaré. “Je pense que beaucoup de mes amis progressistes ont un petit complexe d’infériorité – si vous avez raison, pourquoi vous souciez-vous de dialoguer avec quelqu’un qui a tort ? J’aime ça.”

“J’ai des opinions assez fortes; prouvez-moi que j’ai tort, j’aimerais l’entendre”, a-t-il déclaré.

Alors que les entreprises sont critiquées par les politiciens pour avoir partagé des opinions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, comme dans le cas de Disney et du gouverneur de Floride Ron DeSantis, une entreprise comme Palantir qui a une grande partie de ses affaires avec le secteur public et les gouvernements pourraient potentiellement faire face retour de flamme similaire.

Bien que la détention de contrats gouvernementaux n’ait pas empêché le PDG de SpaceX, Elon Musk, de critiquer un président permanent, Karp a déclaré qu’une partie du problème provenait d’entreprises qui s’exprimaient sur des problèmes qui ne relevaient pas de leur objectif général.

“Nous avons toutes ces personnes qui me disent que je ne devrais pas parler publiquement de beaucoup de problèmes, et je parle assez librement de toutes sortes de choses qui pourraient me causer des ennuis et je pense que nos clients sont très tolérants à ce sujet”, a déclaré Karp. . “Mais ils savent aussi que je suis dans le métier… les problèmes les plus importants du moment sont des problèmes pour lesquels j’ai un minimum d’expertise.”

Karp a déclaré que ces problèmes sont les suivants : « À quoi ressemblera le monde si nos adversaires gagnent, ou si nous gagnons ? Dans quelles conditions le logiciel sera-t-il mis en œuvre ? Ce logiciel nous privera-t-il de nos libertés civiles ? Comment ce logiciel peut-il protéger nos libertés civiles ? “

“Sur ces questions, je parle tout le temps”, a-t-il déclaré.

Divulgation: NBCUniversal News Group est le partenaire média du Aspen Ideas Festival.