Le PDG de Palantir, Alex Karp, déclare qu’un raz-de-marée de risques macroéconomiques anéantira certaines entreprises

Alex Karp, PDG de Palantir, arrive avant une rencontre “Tech For Good” à l’hôtel Marigny à Paris le 15 mai 2019, organisée pour discuter de la bonne conduite des géants de la technologie.

Le PDG et co-fondateur de Palantir, Alex Karp, estime que cette période d’incertitudes macroéconomiques “mortelles” écrasera de nombreuses entreprises aux fondamentaux fragiles.

“Les mauvais moments sont incroyablement bons pour Palantir … les mauvais moments révèlent vraiment les entreprises durables, et la technologie traverse de mauvais moments … Les taux d’intérêt en sont la raison”, a déclaré Karp sur “Squawk Box” de CNBC jeudi. “Ce raz-de-marée mortel va-t-il anéantir certaines entreprises ? Oui, il le fera.”

Mercredi, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage pour les porter à une fourchette de 3 % à 3,25 %, la plus élevée depuis le début de 2008. La Banque d’Angleterre, la Banque nationale suisse et les banques centrales de Norvège, la Les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan, le Vietnam et l’Indonésie ont emboîté le pas, augmentant les taux pour contrôler l’inflation qui a grimpé en flèche au cours de l’année dernière.

Palantir est un développeur de logiciels d’analyse de données qui est devenu public via une cotation directe en septembre 2020 après près de deux décennies en tant qu’entreprise privée. Le titre est en baisse de près de 60% cette année.

Karp a déclaré que seules les entreprises de qualité produisant des biens durables survivraient aux temps difficiles.

“Vous verrez que les entreprises durables qui en sortiront dans trois, quatre ans… viendront en grande partie d’Amérique, en grande partie de la côte ouest et elles vont se concentrer sur la production de choses qui comptent vraiment”, a déclaré Karp. a dit.

Le risque d’une récession aux États-Unis s’est accru alors que la Fed s’est engagée à combattre l’inflation par des hausses de taux agressives. La banque centrale a revu à la baisse ses projections économiques, prévoyant une hausse du chômage et une croissance beaucoup plus lente du PIB.

Karp pense que la situation est encore plus grave à l’étranger.

“Les gens ont moins peur de l’énergie en dehors de l’Amérique”, a déclaré Karp. “Ils ont tellement peur des conditions macro-politiques que personne ne veut en parler. Leurs entreprises sont construites pour un monde de paix statique et unifié. Les bilans ne sont évidemment pas préparés à ce qui va se passer, ce que je pense que ça va être assez mauvais dans les deux prochaines années politiquement et économiquement. »