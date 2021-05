Le PDG de PagerDuty affirme que les lieux de travail hybrides ont leurs propres défis complexes

La PDG de PagerDuty, Jennifer Tejada, a déclaré mercredi à CNBC que les entreprises sont confrontées à des défis logistiques alors que les organisations établissent de nouveaux modèles de travail hybrides pour les employés.

« C’était vraiment facile de gérer le travail à distance quand tout le monde était à distance », a déclaré Tejada dans une interview « Mad Money » avec Jim Cramer. « Mais maintenant, lorsque vous ne savez pas qui est dans le bureau, quand et quelles équipes sont colocalisées et quelles équipes ne le sont pas, cela signifie que vous devez vous préparer à la distribution. »

«Cela va nécessiter des systèmes qui aident à réduire la complexité et donnent aux employés accès à la technologie dont ils ont besoin dans les secondes où ils en ont besoin», a-t-elle déclaré.

PagerDuty, une société informatique cloud qui propose une plate-forme de gestion des incidents d’entreprise, sert les petites et grandes entreprises, y compris les start-ups et plus de 60 entreprises du Fortune 100, a déclaré Tejada. Parmi ses clients figurent Okta, Uber et Twitter.

Alors que les entreprises se réorganisent pour des environnements de travail flexibles stimulés par la pandémie de coronavirus, Tejada a déclaré que de multiples thèmes émergent dans la façon dont les entreprises envisagent la transformation numérique et le travail.

PagerDuty a appris que de nombreux employés veulent de la flexibilité, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, la plupart des entreprises utilisant le logiciel cloud cherchent des moyens de devenir des opérations axées sur le numérique et de fournir un moyen de travail à distance à temps partiel, a-t-elle ajouté.

Le cours de l’action de PagerDuty a chuté de près de 1% lors de la séance de mercredi, clôturant à 39,01 $.