OnePlus Watch est un produit à venir très attendu du fabricant chinois de smartphones. Bien qu’il y ait eu plusieurs rapports sur la OnePlus Watch au cours des derniers mois, nous avons un autre mot officiel sur l’existence d’une smartwatch. Cette fois, du PDG de la société Pete Lau, qui a déclaré que la OnePlus Watch serait publiée au début de l’année prochaine. Lau répondait aux utilisateurs de OnePlus sur Twitter, où le PDG de OnePlus a demandé si les fans de OnePlus souhaiteraient que l’entreprise fabrique un accessoire qu’elle n’a pas encore fabriqué.

« Beaucoup d’entre vous ont dit que vous vouliez une montre, et comme vous l’avez peut-être entendu au cours du week-end – nous en fabriquons une, qui sortira au début de l’année prochaine. Les souhaits se réalisent », a déclaré Lau dans un Tweet. Plus récemment, la OnePlus Watch aurait été fournie avec le système d’exploitation Watch de Google après que des rapports aient commencé à faire surface selon lesquels OnePlus et Google travaillaient ensemble pour développer la OnePlus Watch alimentée par le système d’exploitation Watch de Google. Cela a cependant été réfuté par la société, affirmant que OnePlus Watch n’est pas encore confirmé pour venir avec le système d’exploitation Wear de Google. Le mot sur OnePlus travaillant avec Google pour développer Wear OS pour la montre OnePlus s’était répandu après qu’un Lau eut, dans une interview, laissé entendre que la société essayait d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android.

OnePlus avait lui-même confirmé l’existence de la OnePlus Watch plus tôt cette année et avait même partagé un croquis du plan de la prochaine smartwatch. Cependant, les détails de disponibilité restaient encore un mystère. En octobre, Max J a affirmé que la société avait reporté son lancement indéfiniment en raison de complications liées à la production ou au développement du logiciel. Cependant, les commentaires du PDG et les récentes mises à jour nous indiquent que la smartwatch OnePlus pourrait voir le jour au début de l’année prochaine.