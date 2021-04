Le PDG de Nucor, Leon Topalian, a déclaré vendredi à CNBC qu’il s’attendait à ce que les bons moments continuent de rouler le reste de l’année après que le sidérurgiste ait annoncé des bénéfices records au dernier trimestre.

« Nucor s’attend à ce que le prochain trimestre soit solide, mais franchement, avec tous les indicateurs que nous examinons, nous prévoyons que 2021 restera solide tout au long de l’année », a-t-il déclaré dans une interview avec Jim Cramer sur « Mad Money ».

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice de 942,4 millions de dollars, soit 3,10 dollars par action, au cours des trois premiers mois de 2021. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars, en hausse de 25% par rapport à il y a un an et en hausse de 15 % par rapport au même trimestre qui a précédé la pandémie de Covid-19.

La forte demande et la hausse des prix ont été une aubaine pour le segment des aciéries de Nucor, a déclaré la société. La fabrication d’acier a représenté près des deux tiers des revenus de l’entreprise.

Les résultats plafonnent une stratégie d’investissement de près de 4 milliards de dollars couvrant neuf projets sur plusieurs années par Nucor, a déclaré Topalian.

Une grande partie de cet investissement a été consacrée à la construction d’une usine de fabrication de plaques à Brandebourg, dans le Kentucky. L’usine, où Nucor prévoit de produire des tôles d’acier pour le marché final des parcs éoliens, devrait être mise en service à la fin de l’année prochaine.

« Cet investissement est incroyablement stratégique, non seulement positionné là où il se trouve dans la géographie, mais alors que nous réfléchissons à ce qui se passe sur le marché des énergies renouvelables dans l’éolien offshore », a déclaré Topalian.

« Cette usine sera un fournisseur unique de valeur différenciée pour nos clients aujourd’hui et dans le futur et nous sommes donc concentrés sur le long terme, nous allons continuer à investir et nous allons continuer à croître. »

Les actions de Nucor ont augmenté de 2,29% pour clôturer à 77,83 $.