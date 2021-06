Le PDG de Novartis explique comment se préparer au mieux à la prochaine pandémie

LONDRES – Le directeur général du géant pharmaceutique suisse Novartis a expliqué mercredi comment les décideurs politiques et le secteur des soins de santé peuvent tirer les leçons de la crise actuelle des coronavirus pour améliorer la préparation à une pandémie.

« Les pandémies sont avec nous depuis des siècles. Si vous remontez dans l’histoire enregistrée, probablement de l’ordre de 15 pandémies au cours des 200 à 300 dernières années. futur », a déclaré le PDG de Novartis, Vas Narasimhan, à Julianna Tatelbaum lors du CNBC Evolve Global Summit virtuel.

« Nous savons quelles sont les solutions – il est juste très difficile de maintenir les investissements dans le temps. Nous avons besoin d’une surveillance de classe mondiale pour vraiment identifier quand les virus passent des populations animales aux populations humaines et nous avons besoin d’un cadre politique pour que ces informations soient très rapidement partagé », a-t-il déclaré.

Narasimhan a déclaré que les systèmes de santé auraient besoin d’une soi-disant « préparation à chaud », faisant référence à des stocks d’équipements de protection et à des capacités de fabrication à l’avance. Il serait également essentiel de maintenir les niveaux de stock de biens essentiels pour aider les soins intra-patients et de continuer à investir dans la thérapeutique, les vaccins et les diagnostics, a-t-il ajouté.

« Nous connaissons les réponses et nous savons ce qui doit se passer. La chose la plus délicate, je pense, va être quatre [or] dans cinq ans, ce qui se passe souvent, c’est que l’attention s’éloigne de la préparation à une pandémie, les investissements diminuent puis les niveaux de sensibilité augmentent », a déclaré Narasimhan.