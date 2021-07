Le PDG de Novartis déclare que les retards de visite chez le médecin liés à Covid ont probablement un impact sur les taux de diagnostic de cancer

« Les patients cancéreux diagnostiqués plus tard ont tendance à avoir de moins bons résultats, de même pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires qui ne reçoivent pas les thérapies dont ils ont besoin », a déclaré Narasimhan. « Cela crée à son tour plus de fardeau sur les systèmes de santé au fil du temps. »

Près d’un Américain sur trois âgé de 50 à 80 ans a retardé une visite médicale en personne l’année dernière en raison d’inquiétudes concernant l’exposition à Covid, selon un sondage du Sondage national sur le vieillissement en santé basé à l’Institut pour la politique et l’innovation en matière de santé de l’Université du Michigan. Le sondage, réalisé en janvier, a révélé que 24% des personnes atteintes de cancer et 30% des personnes atteintes de maladies cardiaques avaient retardé au moins une visite en personne.

Narasimhan, qui a rejoint Novartis en 2005, a déclaré que bien que les tendances soient positives, les taux de diagnostics restent plus faibles dans des domaines tels que les maladies cardiovasculaires et l’oncologie. Pour ce dernier, il a déclaré que les diagnostics sont toujours de 30 à 40 % inférieurs aux niveaux d’avant Covid-19. Novartis fabrique des traitements contre le cancer.

Le système de santé enregistre toujours des taux de diagnostics plus faibles pour certaines conditions après que la pandémie de coronavirus a éloigné les patients non-Covid de l’hôpital dès le début, a déclaré mercredi à CNBC le PDG de Novartis, Vasant Narasimhan.

Alors que les cas de Covid augmentent aux États-Unis et dans le monde en raison de la variante delta hautement transmissible, Narasimhan espère que les leçons des premiers stades de la crise sanitaire ont été tirées. « Je pense qu’il est essentiel maintenant, cette fois-ci, nous veillons à ce que les patients puissent maintenir leurs soins même lorsque la pandémie va et vient au cours des prochains mois », a-t-il déclaré.

« Nous restons optimistes sur le fait que même si nous traversons diverses vagues de Covid, les systèmes de santé ont appris que nous devons maintenir les soins pour les maladies non transmissibles, d’autres maladies chroniques », a-t-il ajouté. une syndémie pour ainsi dire, de ces autres maladies. »

Mercredi, Novartis a dépassé les attentes des analystes concernant les revenus et les bénéfices du deuxième trimestre. Narasimhan a déclaré que le fabricant suisse de médicaments avait assisté à une résurgence de la demande dans de nombreux domaines thérapeutiques, et a noté que la société avait enregistré une croissance de 9 % de ses ventes et une croissance de 13 % de son bénéfice d’exploitation.

Novartis est actuellement impliqué dans la fabrication des vaccins Pfizer-BioNTech Covid et aide également CureVac à fabriquer des vaccins. Novartis produit également des anticorps monoclonaux pour traiter Covid pour les entreprises partenaires », a déclaré Narasimhan. « Nous faisons beaucoup, mais nous sommes également prêts à en faire plus si nécessaire. »