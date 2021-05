Le PDG de Norwegian Cruise dit que les navires américains ne devraient pas naviguer cet été

Les Centers for Disease Control and Prevention autorisent les navires de croisière à reprendre leurs activités cet été, mais le PDG de Norwegian Cruise Line, Frank Del Rio, dit que cela sera peu probable compte tenu des exigences strictes de l’agence.

« Je doute sérieusement que nous serons en mesure de faire sortir un navire d’un port américain en juillet. Le mois d’août est également menacé et tout cela à cause des directives incohérentes du CDC », a déclaré le PDG de Norwegian Cruise Line, Frank Del Rio, lors de la clôture de CNBC. Cloche. « Ce que nous avons reçu hier était tout sauf une voie claire pour redémarrer. »

La société a annoncé que les croisières internationales reprendraient en juillet depuis la Grèce, l’Espagne, l’Italie, la République dominicaine et la Jamaïque.

La CDC a publié des conseils techniques pour l’industrie des croisières la semaine dernière et a annoncé qu’elle s’était engagée à permettre à l’industrie de reprendre ses activités d’ici le milieu de l’été.

Del Rio a affirmé que les exigences imposées à l’industrie des croisières sont plus strictes que celles de toute autre industrie.

« Le traitement injuste que l’industrie a dû endurer pendant plus d’un an se poursuit. Il doit cesser, c’est injuste, c’est anti-américain et certainement en contradiction avec les objectifs fixés par le président. [Joe] Biden », a déclaré Del Rio.

Le CDC a publié des directives pour commencer des voyages simulés et demander des certificats de navigation conditionnels Covid-19 avec des voyages de passagers restreints.

« Nous n’avons jamais vu ce niveau de demande dans l’histoire de l’entreprise », a déclaré Del Rio. « Non seulement nous avons plus de réservations d’un montant substantiel pour 2022 à ce stade, mais elles sont à des prix de location. »

La société a déclaré que le temps dont elle avait besoin pour préparer ses navires retarderait le redémarrage des croisières.

« Nous allons vacciner 100% de tout le monde à bord de notre navire. Nous sommes stupéfaits, très franchement, de savoir pourquoi le CDC continue d’imposer de lourdes exigences à notre industrie », a déclaré Del Rio.

L’action de la société a clôturé en baisse de 6,8% mardi après que Norwegian ait annoncé des pertes trimestrielles inférieures aux prévisions et manqué les attentes de revenus avant la cloche. Les actions ont augmenté de moins de 1% dans l’extension des échanges.