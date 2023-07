Le PDG de Nike, John Donahoe, explique comment il gère la santé du sommeil dans une vie mouvementée

Pour les dirigeants des entreprises américaines, le sommeil est souvent le luxe rare qu’ils n’ont pas et ne peuvent pas acheter.

Le succès, en particulier le succès précoce, vient rarement sans faire des nuits blanches, mais parmi les leaders les plus connus du marché, il est reconnu que brûler le pétrole de minuit n’est pas une stratégie intelligente à long terme pour la productivité.

« J’ai essayé de dormir moins, mais même si je suis éveillé plus d’heures, j’en fais moins. Et le niveau de douleur cérébrale est mauvais si je dors moins de six heures par nuit », a déclaré Elon Musk dans un récent entretien avec David Faber de CNBC.

« Je savais que je n’étais pas aussi vif quand j’utilisais principalement de la caféine et de l’adrénaline, mais j’étais obsédé par le travail », Bill Gates a déclaré dans un article de blog retour en 2019.

Nike Le PDG John Donahoe mène une vie trépidante et traite un large éventail de problèmes, à la fois prévisibles, tels que la gestion des marges pour un Wall Street rapide à se dégrader au moindre signe de défis financiers, à la géopolitique d’être une présence commerciale américaine massive dans La Chine et les problèmes sociaux, culturels et politiques qui ont fait des entreprises la cible de factions de droite comme de gauche.

C’est une liste de problèmes qui pourraient amener quelqu’un à perdre le sommeil.

Donahoe, bien conscient de ce risque pour la santé, a déclaré aux participants au récent Sommet du Conseil des PDG de CNBC à Santa Barbara, en Californie, qu’il avait mené une expérience sur lui-même pour gérer son sommeil d’une manière qui corresponde à sa vie et à ses exigences professionnelles. Donahoe ne peut pas dormir sept heures chaque nuit, mais il a dit qu’il essayait d’atteindre 70 heures de sommeil tous les 10 jours. Atteindre cet objectif, plutôt que la quantité exacte de sommeil qu’il obtient par nuit, est une solution de contournement scientifique du sommeil qui, selon le PDG de Nike, a travaillé pour lui.

Cela ne fonctionnera pas nécessairement pour vous, cependant. Plusieurs experts du sommeil consultés par CNBC disent que l’approche de Donahoe est insuffisante. La recherche scientifique sur le sommeil a constamment montré que l’adulte moyen devrait viser sept heures de sommeil chaque nuit. Cependant, les scientifiques soulignent que la quantité idéale de sommeil varie d’une personne à l’autre. Certaines personnes ont besoin de plus, d’autres de moins. Et avec la demande de certaines professions, sept heures peuvent ne pas être réalisables.

Selon les scientifiques du sommeil, la clé est de donner à votre corps le temps de se reposer, ce qui est crucial pour augmenter la capacité d’attention et améliorer la santé globale.

Ne comptez pas sur les astuces de sommeil de quelqu’un d’autre. Étudiez-vous.

Selon les experts du sommeil, ce ne seront pas nécessairement toujours les sept heures de sommeil recommandées qui assureront une bonne nuit de repos. Le point de départ le plus important, disent-ils, est de dormir selon votre rythmes circadiensavoir une heure de coucher régulière et éviter les stimulants comme la caféine après le déjeuner.

Tout le monde a un rythme circadien, qui est défini comme « une horloge interne qui synchronise toutes les fonctions physiologiques du corps. »

Ces rythmes affectent la façon dont nous dormons, et il est important de garder ces horloges sur la bonne voie.

Afin de détecter avec précision ces schémas par nous-mêmes, il existe des applications, telles que « Circadian », qui présentent vos activités quotidiennes dans un diagramme facile à comprendre, afin de vous maintenir en phase avec vos rythmes circadiens.. Les montres intelligentes ont également fait leurs preuves étudier ses rythmes circadiens en fonction de ses expériences et fournir des informations sur la façon de s’adapter au besoin. La plupart des technologies grand public quotidiennes que nous transportons ou portons offrent désormais une forme de suivi du sommeil, que ce soit à partir d’une application tierce ou du fabricant de l’appareil. L’Apple Watch a une application Sleep, tout comme le téléphone Galaxy de Samsung, le Google Fitbit et l’anneau Oura.

Le sommeil est un pilier de la santé

Le Dr Mark Wu, professeur de neurologie et de médecine du sommeil à l’Université Johns Hopkins, affirme que le fait de ne pas dormir suffisamment la nuit est un gros problème dans la société contemporaine.

« Nous considérons le sommeil comme l’un des principaux piliers de la santé », a déclaré Wu. « Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner si vous ne dormez pas assez. Il y a des problèmes aigus et des problèmes chroniques. Dans la phase aiguë, vous êtes essentiellement somnolent le lendemain. Ensuite, votre attention est réduite et l’attention est le fondement de tous vos processus mentaux. À long terme, si vous ne dormez pas suffisamment, des problèmes de santé peuvent survenir.

La science suggère qu’être debout pendant des périodes prolongées, comme Musk et Gates l’ont fait autrefois, équivaut à une intoxication alcoolique. Selon l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH), être éveillé pendant 24 heures, c’est comme avoir un taux d’alcoolémie de 0,10 %. La limite légale aux États-Unis pour la conduite est de 0,08 %.

Le sommeil, le cœur et le système circulatoire

Le Institut national du cœur, des poumons et du sang dit que ne pas dormir suffisamment chaque nuit affecte non seulement notre façon de penser, mais aussi notre système cardiaque et circulatoire, notre métabolisme, notre système respiratoire et notre système immunitaire.

Lorsque nos schémas circadiens ne sont pas synchronisés, les risques de maladie augmentent.

Il a été prouvé que le fait de ne pas bien dormir favoriser l’intolérance au glucose, ce qui peut entraîner le diabète, même chez les personnes qui semblent être en parfaite santé. L’obésité est un autre risque, car ne pas dormir suffisamment peut affecter la partie du cerveau qui contrôle notre faim. La tension artérielle est une préoccupation aussi. Moins nous dormons, plus notre tension artérielle augmente, ce qui entraîne des risques de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Les pires formes de privation de sommeil ont de graves répercussions sur la santé. L’insomnie, par exemple, est liée à une risque plus élevé de développer une dépression.

Un étude de neuf ans menée à la Ball State University ont constaté que la privation de sommeil a augmenté dans toutes les catégories démographiques de travail américaines ces dernières années, bien que les risques soient plus élevés dans certaines professions. Les taux de courte durée de sommeil se sont avérés particulièrement élevés pour les personnes travaillant dans les services de protection et l’armée, les soins de santé, les emplois de production et les transports.

Le Dr Jagdish Khubchandani, professeur de santé publique à l’Université d’État du Nouveau-Mexique et contributeur à l’étude Ball State, affirme que la gestion du sommeil fait partie de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée que nous devons être les premiers à maintenir. En ce sens, le PDG de Nike adopte la bonne approche.

« Vous êtes le joueur n°1 », a déclaré Khubchandani. « Dans la main-d’œuvre américaine, c’est là que nous devons commencer à réfléchir. Il n’y a personne ici pour surveiller mon sommeil et je dois prendre soin de moi. »

—Par Emily Grill, stagiaire en contenu stratégique CNBC