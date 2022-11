Le PDG de Netflix, Reed Hastings, sur le redressement de la publicité et Google, Facebook

Reed Hastings, co-fondateur, président et co-directeur général de Netflix, arrive pour la conférence annuelle des médias Allen and Co. Sun Valley à Sun Valley, Idaho, États-Unis, le 6 juillet 2021.

“Je ne croyais pas en la tactique financée par la publicité pour nous. J’avais tort à ce sujet. Hulu a prouvé que vous pouviez le faire à grande échelle et offrir aux clients des prix plus bas. Nous avons activé cela”, a déclaré Hastings au Dealbook du New York Times. conférence. “J’aurais aimé que nous ayons renversé quelques années plus tôt à ce sujet, mais nous nous rattraperons.”

Netflix Le fondateur et co-PDG Reed Hastings a déclaré mercredi qu’il tardait à faire de la publicité sur la plateforme de streaming car il était trop concentré sur la concurrence numérique de Facebook et Google .

“La grande chose qui m’a manqué, c’est que j’étais sur le conseil d’administration de Facebook, alors j’ai cru pendant une décennie que les systèmes reposant sur des données allaient pouvoir faire des CPM plus élevés que n’importe qui d’autre”, a déclaré Hastings, faisant référence à un métrique marketing utilisée pour calculer le coût par impression publicitaire. “Donc, Google et Facebook allaient éponger le monde – et ils l’ont fait dans la publicité non télévisée.”

“Ce que je n’ai pas compris, c’est qu’il y a beaucoup de publicités télévisées qui ne trouvent plus les téléspectateurs parce que les 18 à 49 ans[year old] avait évolué et ne regardait plus la télévision linéaire », a-t-il déclaré.

Les annonceurs étaient “désespérés” pour les avenues de la télévision connectée et d’Internet, a déclaré Hastings, mais Netflix était toujours sur la touche.

“Nous n’avions pas à voler les revenus publicitaires. Ils affluaient vers la télévision connectée. L’inventaire était là”, a-t-il déclaré.

Hulu, HBO Max de Warner Bros. Discovery, Peacock de NBCUniversal, Paramount+ de Paramount Global et d’autres proposent déjà des options moins chères financées par la publicité. Disney + prévoit de lancer un niveau moins cher et financé par la publicité, tout en augmentant les prix de son option sans publicité et d’autres services de streaming.

Il existe également des services de streaming gratuits, comme Pluto de Paramount et Tubi de Fox Corp., qui génèrent des revenus uniquement grâce à la publicité. Récemment, Fox a déclaré que les revenus publicitaires de Tubi, qui ont augmenté de 30 % au cours de son dernier trimestre, ont augmenté ses revenus.

L’incursion de Netflix dans la publicité est un effort pour attirer plus d’abonnés. Le service de streaming avait augmenté les prix pour ses abonnés plus tôt cette année, ce qui a augmenté ses revenus, mais était en partie responsable de la perte de 600 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au cours du premier trimestre.

À l’échelle mondiale, Netflix comptait environ 223 millions d’abonnés au 30 septembre.

Le partenariat basé sur la publicité avec Microsoft, cependant, n’est pas un précurseur d’une prise de contrôle plus large, a déclaré Hastings mercredi.

“Ce n’est pas normal de conclure des accords commerciaux avec des entreprises que vous essayez d’acquérir. Cela rend les choses plus compliquées, pas moins. C’était donc comme zéro de la motivation”, a-t-il déclaré.

Hastings a reconnu qu’il avait des yeux pour une acquisition différente : Wordle, le jeu de mots quotidien populaire qui fait maintenant partie de la suite de jeux du New York Times. Le jeu, qui donne aux joueurs six suppositions pour correspondre à un mot de cinq lettres, a explosé en popularité plus tôt cette année.

“J’ai réprimandé notre équipe M&A que nous n’avions pas acheté Wordle”, a déclaré Hastings mercredi.

Divulgation: NBCUniversal de Comcast est la société mère de CNBC.

−Lillian Rizzo de CNBC a contribué à ce rapport.