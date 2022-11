Le PDG de Netflix, Reed Hastings, aime Elon Musk, les jeux vidéo et la frénésie de visionnage

Netflix ne veut pas se vendre à Microsoft. Il veut vraiment approfondir le secteur des jeux. Elon Musk est un gars courageux, et nous devrions lui donner un peu de mou. Et avons-nous mentionné que Netflix veut vraiment, vraiment être dans les jeux ?

Ce sont quelques-uns des points à retenir de l’apparition du fondateur et co-PDG de Netflix, Reed Hastings, à la conférence New York Times Dealbook aujourd’hui, et je vais les approfondir dans une minute.

Mais d’abord, un peu de contexte: je suis allé à l’événement d’aujourd’hui parce que c’était une chance assez rare de voir Hastings parler en public – quelque chose qu’il a fait très peu ces dernières années au-delà des appels de résultats trimestriels que son entreprise héberge. Et nous n’avons certainement pas beaucoup entendu parler de Hastings depuis avril, lorsque Netflix a annoncé une perte choquante d’abonnés – et, tout aussi choquant, un passage à la publicité, ce que la société avait toujours insisté sur le fait qu’elle ne ferait pas.

Ces annonces et l’implication derrière elles – si Netflix, le leader incontesté du streaming, commençait déjà à rencontrer des problèmes de croissance et de revenus, cela signifiait que tout le monde poursuivant Netflix allait rencontrer les mêmes problèmes – a aidé les investisseurs médiatiques aigres sur le streaming l’industrie Netflix avait été le pionnier.

Et comme l’a noté l’hôte de Dealbook Andrew Ross Sorkin, la dernière fois que Hastings est venu à New York pour cette conférence, c’était il y a trois ans, quelques mois avant que la pandémie ne verrouille une grande partie du monde et à une époque où Netflix était l’étoile du nord pour le streaming, avec presque pas de concurrence. Mais si vous cherchiez à ce que Hastings lance un mea culpa à propos d’une mauvaise diffusion en continu – ou à peu près n’importe quoi d’autre – vous seriez déçu de cette interview : Hastings pense toujours à peu près que tout ce que Netflix faisait il y a trois ans est toujours correct aujourd’hui .

Mais il s’agissait d’une interview de grande envergure, et elle n’a pas été diffusée en continu, donc je veux vous en montrer quelques faits saillants ici.

Jeux, jeux, jeux : Netflix a annoncé pour la première fois une incursion dans les jeux vidéo au printemps 2021. Rétrospectivement, cette décision était un signal beaucoup plus clair qu’il s’inquiétait de l’avenir du streaming que la plupart d’entre nous ne l’avaient compris à l’époque. Et depuis lors, Netflix a acheté quelques petits studios de jeux et a sorti quelques dizaines de jeux occasionnels. Mais ni l’industrie du jeu ni Wall Street ne semblent penser que Netflix sera un véritable concurrent dans les jeux. Il était donc intéressant que tout au long de l’interview, Hastings ait parlé à plusieurs reprises de son intérêt pour les jeux, sans y être invité. Netflix, a-t-il dit à maintes reprises, veut créer de superbes émissions de télévision, des films et des jeux. Et lorsqu’on lui a posé des questions sur l’intérêt bien signalé de Netflix pour le sport, il a répondu ceci : “Parlez-nous après que nous soyons un grand leader dans les jeux. Nous avons beaucoup d’investissements à faire dans les jeux. Message reçu.

En parlant de sport : Hastings n’a pas été interrogé directement sur les enchères de Netflix sur les droits sportifs en direct (bien que d’autres dirigeants de l’espace m’aient dit que Netflix l’avait fait). Mais interrogé sur sa décision récemment annoncée de diffuser en direct une comédie spéciale de Chris Rock l’année prochaine, Hastings a immédiatement rejeté l’idée qu’il s’agissait d’un précurseur de la diffusion de sports en direct. “Ce n’est pas vrai.” La diffusion en direct, a-t-il dit, sera utilisée pour des choses comme la comédie, et peut-être des «émissions de concurrents», ce qui ressemble à du sport pour moi, mais je suppose que cela signifie des trucs comme les émissions de téléréalité / concours «Love Is Blind» de Netflix.

Netflix + Microsoft = ? Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi Netflix avait choisi Microsoft comme partenaire dans son incursion dans la publicité, Hastings a été assez clair : Microsoft a payé Netflix beaucoup d’argent. Ou dans ses mots: “Ils étaient prêts à être très agressifs dans l’affaire.” Mais Hastings a insisté sur le fait que cela ne signifiait pas une éventuelle vente à Microsoft, sur laquelle beaucoup de gens de l’industrie ont spéculé. “Il n’est pas normal de conclure des accords commerciaux avec des personnes que vous essayez d’acquérir”, a-t-il déclaré. “Cela rend les choses plus compliquées, pas moins.”

S’en tenir à la boulimie, et Chappelle: L’une des nombreuses choses que Hollywood pense que Netflix devrait faire pour ressembler davantage à Hollywood est de renoncer à sa tradition d’abandonner toutes ses émissions à la fois. Netflix a commencé à jouer un peu avec cette idée (cet été, il a divisé son dernier Choses étranges assaisonner en deux morceaux). Mais Hastings dit que Netflix ne s’en débarrassera pas parce qu’il n’en a pas besoin – d’autres streamers doivent diffuser leurs émissions, a-t-il dit, parce qu’ils n’ont pas autant d’émissions que les gens aiment – ​​et parce que les clients l’aiment.

Demander si les clients préféreraient un monde où ils doivent attendre une semaine pour voir un nouvel épisode n’a aucun sens, a-t-il dit – cela reviendrait à demander “préférez-vous lire les nouvelles d’hier ou celles d’aujourd’hui?” Et Hastings a également déclaré que Netflix n’avait aucun regret pour les spéciaux de Dave Chappelle qu’il a publiés, dans lesquels le comédien s’est de plus en plus concentré sur la lutte contre les militants trans. Ces spéciaux ont été de grands succès pour le service, a-t-il dit, et “nous le ferions encore et encore”.

Elon et Marc : Hastings, qui faisait partie du conseil d’administration de Meta, a fait l’éloge de la poussée de Mark Zuckerberg dans la réalité virtuelle et le métaverse : “Je pense que le monde devrait dire : ‘Merci, Mark, d’avoir fait progresser cette formidable technologie'”, a-t-il ajouté. a dit. “[But] Je ne sais pas si c’est formidable pour les actionnaires.

Hastings a exprimé son admiration pour Elon Musk, qu’il a appelé “la personne la plus courageuse et la plus créative de la planète”. Hastings a noté que le style personnel de Musk est plus… grandiloquent que le sien, mais a déclaré que les critiques de Musk se trompaient : “Je suis convaincu à 100 % qu’il essaie d’aider le monde”, a-t-il déclaré, et a fait valoir que nous devrions félicitez-le d’avoir payé 44 milliards de dollars pour Twitter au lieu, disons, de construire un très gros yacht. “Donnez une pause à ce gars.”