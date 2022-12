Le PDG de Netflix déclare que le streamer est susceptible d’offrir plusieurs niveaux financés par la publicité

Netflix est susceptible d’offrir plusieurs plans d’abonnement avec des publicités à l’avenir, a déclaré mardi le co-directeur général de la société, Ted Sarandos, quelques semaines seulement après que le géant du streaming a déployé sa première option financée par la publicité.

Pour les téléspectateurs qui ne veulent pas voir de publicités, Netflix propose déjà plusieurs forfaits allant de 9,99 $ par mois à 19,99 $ par mois. Et la société fera probablement de même pour son modèle financé par la publicité à mesure que l’entreprise se développe, a déclaré Sarandos lors de la conférence UBS TMT.

“Nous avons plusieurs niveaux aujourd’hui, il est donc probable que nous aurons plusieurs niveaux d’annonces au fil du temps, mais rien à dire pour le moment”, a déclaré Sarandos. “Et le produit lui-même évoluera, je suppose, de manière assez spectaculaire, mais lentement, progressivement.”

Après avoir résisté à la publicité sur sa plate-forme pendant des années, Netflix a publié le mois dernier une option moins chère à 6,99 $ avec des publicités en partenariat avec Microsoft. Cette décision intervient alors que Netflix fait face à des pressions pour trouver de nouvelles façons d’augmenter ses revenus alors que la croissance des abonnés ralentit et que la concurrence s’intensifie.

Dans un autre effort pour augmenter ses revenus, Sarandos a également déclaré mardi que la société se concentrerait sur le partage de mots de passe en 2023. Netflix a déclaré que plus de 100 millions de foyers, dont 30 millions aux États-Unis, utilisent un mot de passe partagé.

Sarandos a comparé la prochaine répression du partage de mots de passe à l’augmentation des prix, ce qui, selon lui, ne rend pas les consommateurs heureux. C’est pourquoi il a déclaré que la société se concentrait sur la manière de résoudre le problème de manière à ce que les clients “voient la valeur de Netflix”.

“Il y a des gens qui profitent de Netflix, littéralement gratuitement aujourd’hui”, a déclaré Sarandos. “Donc, ils en retirent beaucoup de valeur. Je pense qu’ils seront heureux d’avoir leur propre compte.”

Netflix a fixé le prix de son option “basique avec publicités” juste en dessous des prix de ses concurrents. Les abonnés au niveau voient en moyenne quatre à cinq minutes de publicités par heure et ne peuvent pas télécharger de films ou de séries télévisées.

Un nombre limité de séries télévisées et de films ne sont pas initialement disponibles sur le niveau financé par la publicité en raison de restrictions de licence, mais Sarandos a déclaré mardi qu’environ 90% étaient inclus et que les négociations commenceraient bientôt pour inclure le reste.

La semaine dernière, le fondateur et co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a reconnu lors de la conférence Dealbook du New York Times qu’il ne croyait pas initialement au modèle financé par la publicité pour Netflix et qu’il tardait à s’y mettre.

“J’avais tort à ce sujet. Hulu a prouvé que vous pouviez le faire à grande échelle et offrir aux clients des prix plus bas. Nous avons activé cela”, a déclaré Hastings. “J’aurais aimé que nous ayons renversé quelques années plus tôt à ce sujet, mais nous nous rattraperons.”

En plus de Hulu, des concurrents de streaming comme HBO Max de Warner Bros. Discovery, Peacock de NBCUniversal et Paramount + de Paramount Global offrent des options d’abonnement moins chères et financées par la publicité. Disney + prévoit également de lancer un niveau avec de la publicité, tout en augmentant les prix de son option sans publicité et d’autres services de streaming.

Divulgation: NBCUniversal de Comcast est la société mère de CNBC.