Le PDG de Nestlé déclare que la lutte contre le travail des enfants dans le cacao nécessite une nouvelle approche

L’industrie du cacao est confrontée à des défis urgents. Sa durabilité à long terme est menacée par de nombreux facteurs, dont, de manière intolérable, le risque de travail des enfants dans les plantations de cacao. Ce problème ne sera pas résolu si nous ne nous attaquons pas aux facteurs sous-jacents qui y contribuent. Comme nous le savons d’après nos travaux dans ce domaine, il n’y a pas de solution miracle, mais nous sommes optimistes quant à une nouvelle approche.

Pour commencer, nous reconnaissons que ce défi s’est avéré beaucoup plus complexe et profondément enraciné qu’aucun d’entre nous ne l’avait initialement imaginé. Le secteur privé, les gouvernements locaux et les organisations non gouvernementales en Afrique de l’Ouest ont travaillé pour lutter contre les risques de travail des enfants en surveillant les exploitations agricoles, en éduquant les communautés et en construisant des écoles pour offrir des alternatives aux familles. Ces efforts ont réussi à apporter une aide indispensable à des milliers d’enfants et de familles, mais une évaluation approfondie révèle qu’ils n’ont pas réussi à apporter l’ampleur du changement systémique qui était prévu. La persistance du risque de travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement mondiale du cacao et la demande croissante des consommateurs pour des produits issus de sources durables nécessitent une nouvelle approche qui s’attaque aux causes profondes qui se sont avérées les plus enracinées, notamment la pauvreté rurale.

Certains efforts et de nombreux débats ont porté sur l’augmentation du prix du cacao. Malheureusement, cela n’a pas généré d’avantages à grande échelle pour la majorité des producteurs de cacao. Des prix plus élevés tendent à profiter proportionnellement plus aux grandes exploitations qu’aux plus petites. Et un tel système récompense le volume, ce qui pourrait inciter à défricher la forêt pour planter plus de cacao.