La directrice générale assiégée de NatWest, Alison Rose, a admis qu’elle était à l’origine d’un article controversé de la BBC sur les comptes bancaires de Nigel Farage et a présenté des excuses rampantes dans le but de sauver son emploi.

Rose a déclaré avoir commis une « grave erreur de jugement » en discutant de la relation bancaire de Farage avec son prêteur privé exclusif Coutts, lors d’une conversation avec un journaliste de la BBC ce mois-ci.

Le président du groupe bancaire, Sir Howard Davies, a déclaré que Rose pourrait voir son salaire amarré à la suite de la controverse, qui a éclaté après que Coutts a fermé les comptes de l’ancien dirigeant de l’Ukip cette année.

La déclaration est intervenue alors que le chien de garde de la ville a averti qu’il pourrait prendre de « nouvelles mesures » contre NatWest et Coutts si un examen indépendant par le prêteur ou des enquêtes menées par d’autres autorités, y compris le commissaire à l’information, révélaient des actes répréhensibles.

La banque soutenue par l’État a été plongée dans une tempête à propos de la justification de Coutts pour la fermeture des comptes de Farage. L’ancien député européen a obtenu et publié des documents internes de la banque la semaine dernière qui montraient que Coutts pensait que ses prétendues « opinions xénophobes, chauvines et racistes » ne correspondaient pas à ses valeurs. Ces documents montraient également que Farage était «en dessous des critères commerciaux depuis un certain temps» – faisant référence aux critères d’économies ou d’investissements de plusieurs millions de livres que Coutts utilise pour choisir ses clients.

Malgré les excuses, Farage a déclaré que Rose « avait rompu la confidentialité des clients et n’était pas apte à être PDG de NatWest ».

Cependant, Davies a déclaré que le conseil d’administration accordait son plein soutien à sa directrice générale de 53 ans, qui a passé sa carrière chez le prêteur.

« Le conseil a pris note de la déclaration d’Alison Rose sur les circonstances de sa conversation avec [BBC journalist] Simon Jack et ses nouvelles excuses à M. Farage », a déclaré Davies dans un communiqué.

« Comme elle le reconnaît, elle n’aurait pas dû parler comme elle l’a fait. Ce fut une regrettable erreur de jugement de sa part. Les événements seront pris en compte dans les décisions de rémunération le moment venu. Cependant, après mûre réflexion, le conseil d’administration a conclu qu’il conservait une confiance totale en Mme Rose en tant que PDG de la banque », a-t-il ajouté.

Rose a déclaré mardi dans sa propre déclaration qu’elle avait fait une « grave erreur de jugement » lors d’une conversation avec Jack, le rédacteur en chef de BBC News, dans laquelle elle a confirmé que la banque avait pris une « décision commerciale » en fermant le compte Coutts de Farage et en lui offrant un compte NatWest.

La BBC a ensuite rapporté que Farage avait été expulsé de la banque en raison du fait que ses clients étaient tenus de détenir 3 millions de livres sterling d’épargne ou d’emprunter ou d’investir 1 million de livres sterling.

Rose a déclaré qu’en s’adressant au journaliste: «J’ai répété ce que M. Farage avait déjà déclaré, à savoir que la banque considérait cela comme une décision commerciale. Je tiens à souligner qu’en répondant aux questions de M. Jack, je n’ai révélé aucune information financière personnelle sur M. Farage.

Elle a ajouté: «En termes simples, j’ai eu tort de répondre à toute question soulevée par la BBC à propos de cette affaire. Je tiens à présenter mes sincères excuses à M. Farage pour le préjudice personnel que cela lui a causé et je lui ai écrit aujourd’hui.

Rose est devenue la première femme directrice générale de la banque fin 2019, alors qu’elle était encore connue sous le nom de Royal Bank of Scotland Group. La banque, qui a été renflouée par les contribuables lors de la crise financière de 2008, est toujours détenue à 38,6 % par le gouvernement britannique.

Davies a déclaré que le conseil d’administration considérait que la gestion globale des comptes de Farage avait été « insatisfaisante » et avait entraîné de « graves conséquences pour la banque ». Il a confirmé que le conseil lancerait un examen indépendant qui examinerait la fermeture et les leçons qui pourraient être tirées de la controverse.

La semaine dernière, Rose a présenté ses excuses à Farage pour les commentaires inclus dans le rapport, tandis que le gouvernement a proposé de nouvelles règles destinées à protéger la liberté d’expression et à accroître la transparence des fermetures de comptes bancaires. Le ministre de la ville doit tenir une réunion avec les 19 plus grandes banques britanniques sur la question mardi.

La Financial Conduct Authority a déclaré qu’elle se félicitait de l’examen indépendant de NatWest, qu’elle avait demandé lorsqu’elle avait contacté le groupe à la suite des allégations de Farage. « Il est essentiel que l’examen dispose de ressources suffisantes et que ceux qui le conduisent aient accès à toutes les informations et personnes nécessaires pour enquêter rapidement et pleinement sur ce qui s’est passé », a déclaré le directeur des consommateurs et des compétitions de la FCA, Sheldon Mills.

« Sur la base de l’examen et de toute mesure prise par d’autres autorités, telles que le Financial Ombudsman Service ou le commissaire à l’information, sur les plaintes pertinentes, nous déciderons si d’autres mesures sont nécessaires », a ajouté Mills.

Farage a déclaré: « Alison Rose a maintenant admis qu’elle était la source. Elle a rompu la confidentialité des clients et est inapte à être PDG de NatWest Group. Pendant ce temps, le PDG de Coutts, Peter Flavel, doit assumer la responsabilité ultime de me retirer de la banque en fonction de mes opinions politiques. Sir Howard Davies est responsable de la gouvernance globale. Il a clairement échoué dans cette tâche, surtout en approuvant leur conduite. À mon avis, ils devraient tous partir.