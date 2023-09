Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, fond lors de sa déposition électorale de 2020

L’éminent partisan de Donald Trump et PDG de MyPillow, Mike Lindell, s’est mis en colère à plusieurs reprises, a quitté la salle et a injurié l’avocat adverse lors d’une série de dépositions plus tôt cette année, selon des vidéos et des transcriptions récemment publiées.

Ces entretiens extraordinaires ont été menés dans le cadre d’un procès en diffamation intenté par le Dr Eric Coomer, ancien directeur de la stratégie produit et de la sécurité chez Dominion Voting Systems, qui a accusé Lindell de l’avoir diffamé à plusieurs reprises en public et en ligne après la défaite de Trump lors de la course présidentielle de 2020. .

« Ne vous asseyez pas et ne me grondez pas déjà, monsieur. Je ferai tout ce que j’ai à faire », a déclaré Lindell au début de une déposition le 8 mars, s’adressant à l’avocat de Coomer. « Tu n’es qu’un avocat. Tu es un avocat qui court en ambulance, alors ne commence pas par moi. J’ai toute la journée. Je prendrai autant de temps que tu veux, alors allons-y. Tu n’es pas mon patron. » . Vous n’êtes qu’un avocat, un avocat frivole. Alors partez. Ne commencez pas à me gronder.

Les vidéos et les transcriptions n’ont été révélées que parce que les avocats de Coomer ont déclaré qu’ils avaient tenté de déposer Lindell à trois reprises, et à chaque fois, il était « vulgaire, menaçant, bruyant, irrespectueux envers l’avocat du Dr Coomer et la Cour, évasif et largement non-respectueux de la loi ». sensibles aux questions », ils a écrit en août.

CNBC a contacté Lindell pour obtenir une réponse, et il a qualifié le procès de « frivole » et de « honte pour notre pays ».

La poursuite initiale de Coomer affirme que Lindell l’a accusé d’être « un traître envers les États-Unis », sur la base d’un faux complot selon lequel l’ancien employé de Dominion aurait été impliqué dans le trucage des votes lors des élections de 2020.

« [Lindell] a affirmé, sans preuve, que le Dr Coomer avait commis une trahison et qu’il devrait se rendre aux autorités », affirmait le procès initial. Lindell et ses avocats ont nié ces affirmations.

Séparément, Domination est au milieu d’une bataille juridique de 1,3 milliard de dollars avec Lindell, affirmant que le théoricien du complot basé au Minnesota a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations sur l’entreprise truquant les machines à voter lors de l’élection présidentielle de 2020.

La déposition la plus récente de Lindell, en août, « a pris fin après que M. Lindell a quitté le fauteuil des témoins pendant une pause imprévue tout en désobligeant, encore une fois, l’avocat », ont écrit les avocats de Coomer. Les avocats ont demandé que le tribunal ordonne à Lindell de venir à Denver pour être déposé une quatrième fois.

Les enregistrements et les transcriptions des dépositions montrent que Lindell s’agite clairement avec les avocats.

Dans une déposition du 9 mars, Lindell a déclaré que son activité d’oreillers et de linge de lit « est probablement en baisse – je ne sais pas – de moitié, plus de la moitié, à cause de tout ça », selon la transcription récemment publiée.

La déposition de Lindell un jour plus tôt ne s’est pas déroulée plus facilement, selon les enregistrements de l’interview.

« Avez-vous déjà participé à une déposition où ils ne supportent pas qui vous êtes ? », a lancé Lindell aux avocats de Coomer le 8 mars. « Vous êtes dégoûtant. Continuez », a-t-il ajouté.