Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a dépensé 25 millions de dollars pour faire avancer les fausses déclarations électorales pro-Trump

Fondateur et PDG de My Pillow, le militant politique conservateur et théoricien du complot Mike Lindell (C) écoute l’ancien président américain Donald Trump s’adresser à ses partisans lors d’un rassemblement « Save America » ​​à York Family Farms le 21 août 2021 à Cullman, Alabama.

Le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’insurrection a déclaré à CNBC qu’il était intéressé par le financement des événements qui ont conduit à la journée. Lindell est liée à Women for America First, le principal groupe qui a aidé à organiser le rassemblement pro-Trump à Washington qui a précédé l’invasion du Capitole.

Des efforts comme ceux de Lindell continueront probablement d’encourager la méfiance des partisans de Trump à l’égard du système électoral. Ses commentaires soulignent également l’intensité qui anime les alliés et les partisans de Trump alors que l’ancien président envisage de se représenter – et alors que la nation se prépare pour les élections de mi-mandat de 2022. A Reuters/Ipsos Un sondage de mai a montré qu’une majorité de républicains interrogés croient toujours que Trump, un républicain, a en fait battu le président actuel Joe Biden, un démocrate, il y a plus d’un an.

Lindell a refusé de fournir les noms des avocats et des enquêteurs qu’il a réunis pour faire partie de cet effort plus large.

Lindell a déclaré que les 25 millions de dollars qu’il avait dépensés jusqu’à présent pour lutter contre les résultats des élections légales étaient en partie destinés à ce qu’il dit être des avocats, des cyber-enquêteurs et son cyber-symposium plus tôt cette année.

Il a également déclaré que l’argent était allé à un réseau d’organisations alignées sur sa position sur les élections.

Lindell a récemment discuté de ce réseau de groupes, appelé Cause of America, sur son chaîne en ligne Lindell TV. Les dirigeants d’une autre organisation ayant des positions similaires sur les élections de 2020, appelée US Election Integrity Plan, apparaissent à côté de Lindell lors de leur annonce dans une vidéo discutant de leurs nouveaux plans.

« Nous sommes maintenant dans 44 États. Nous menons des efforts de démarchage. Je vais donner un exemple. En Floride, nous avons interrogé 10 000 noms, et 2 600 d’entre eux étaient des électeurs fantômes », a déclaré Lindell à CNBC. « électeur fantôme » est un terme utilisé pour décrire un bulletin de vote prétendument déposé par une personne décédée.

Cause de l’Amérique site Internet dit qu’il s’agit d’une organisation à but non lucratif non partisane « axée sur l’intégrité des élections ». Il poursuit en disant que « l’organisation existe pour permettre et faciliter l’action citoyenne à la base pour conduire, contrôler, gérer, surveiller et vérifier leurs élections aux niveaux local, étatique et national ».

Il comporte une photo de Lindell tenant un drapeau américain. Le site Web indique également que le groupe vise à « construire un réseau d’individus, d’organisations et de partenaires qui peuvent apprendre les uns des autres et travailler ensemble pour résoudre le problème le plus urgent auquel notre nation est confrontée : des élections libres et équitables ».