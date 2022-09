Le PDG de Morgan Stanley ne s’inquiète pas du cours de son action. Nous ne sommes pas non plus

Le PDG de Morgan Stanley (MS), James Gorman, a déclaré jeudi qu’il ne s’inquiétait pas du cours de l’action assiégée de la banque – et c’est un point de vue que nous partageons en raison de notre confiance à long terme dans la stratégie de diversification des revenus de la holding Club. “Je ne suis pas préoccupé par tout, où les actions se négocient dans cet environnement. De toute évidence, je me sens très bien dans ce que nous faisons”, a déclaré Gorman à CNBC dans une interview avec Jim Cramer. Les actions de Morgan Stanley sont en baisse de 18,6 % depuis le début de l’année, ce qui est légèrement mieux que le secteur financier du S&P 500, qui a baissé de 21,6 % cette année. Néanmoins, certains investisseurs de Morgan Stanley peuvent se demander quand la tendance à la baisse du titre s’inversera. Après avoir culminé cette année à près de 110 dollars par action le 10 février, l’action a baissé d’environ 27 %. Il a clôturé jeudi de près de 2 %, à 79,86 $ par action. Gorman a suggéré que les actionnaires patients seraient récompensés, grâce au programme de rachat d’actions de la banque et au dividende trimestriel. En juillet, dans le cadre de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Morgan Stanley a annoncé un nouveau programme pluriannuel de rachat d’actions de 20 milliards de dollars et une augmentation de 11 % du dividende, portant le paiement trimestriel à 0,775 $ par action, contre 0,70 $ auparavant. Plus tôt, au deuxième trimestre, la banque a racheté pour 2,7 milliards de dollars d’actions, marquant la fin de son ancienne autorisation de rachat de 12 milliards de dollars. “Nous retirerons 6 à 7 % des actions cette année, et nous avons un rendement en dividendes de 3,5 %, de sorte que les actionnaires obtiennent un rendement de plus de 9 % sans se lever”, a déclaré Gorman. “Ce n’est pas mal. Je me sens très bien dans ce poste.” Les craintes d’une récession imminente ont pesé sur les valeurs bancaires pendant une grande partie de l’année. Pour Morgan Stanley, en particulier, un ralentissement spectaculaire de l’activité sur les marchés des capitaux – y compris les introductions en bourse et les fusions et acquisitions – a préoccupé les investisseurs. Au deuxième trimestre, les revenus de la banque d’investissement de Morgan Stanley de 1,07 milliard de dollars ont dépassé les estimations de Wall Street de 400 millions de dollars, malgré le fait que les analystes avaient déjà abaissé leurs prévisions avant la publication. La banque est prête à publier ses résultats du troisième trimestre le 14 octobre. L’avis du Club Au Club, nous ne sommes pas inconscients de l’environnement glacial de la banque d’investissement. Mais l’une des principales raisons pour lesquelles nous investissons dans Morgan Stanley est sa volonté d’élargir ses sources de revenus dans des secteurs plus stables et payants, comme le conseil en gestion de patrimoine. Gorman a déclaré que la stratégie de diversification allait être planifiée, indiquant que les récentes acquisitions par Morgan Stanley du courtage en ligne E-Trade et du gestionnaire d’actifs Eaton Vance n’ont pas déçu. Au fil du temps, nous nous attendons à ce que cette transformation soit bénéfique pour le titre, car les investisseurs accordent une plus grande valeur aux revenus récurrents qu’aux revenus volatils. “Certaines personnes pensaient que nous avions surpayé certains de ces actifs, mais je ne le pense plus”, a déclaré Gorman. “Je pense que tout est une question de stabilité”, a-t-il ajouté plus tard. “Si vous regardez les entreprises de richesse, qui génèrent environ 6 milliards de dollars par trimestre au cours des deux dernières années … elles ne bougent pas beaucoup dans leurs chiffres quotidiens. Je veux dire, plus ou moins 5 millions de dollars sur 100 millions de dollars. Incroyablement écurie.” Il ne fait aucun doute que la situation macroéconomique n’est pas propice aux transactions et aux introductions en bourse, a reconnu Gorman, mais il a fait valoir que la banque d’investissement devrait rebondir en temps voulu. “Ils sont retardés. Ils ne sont pas fermés. Ils vont se produire. Les entreprises seront rendues publiques. Les transactions seront conclues", a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait un "turbocompresseur" pour les chiffres globaux de la banque. 