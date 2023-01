Le PDG de Morgan Stanley, Gorman, déclare que l’activité des transactions reviendra une fois que la Fed fera une pause

Le président-directeur général de Morgan Stanley, James Gorman, prend la parole lors de l’assemblée annuelle de l’Institute of International Finance à Washington, le 10 octobre 2014.

Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, a déclaré qu’il était plus confiant sur les marchés que le reste de Wall Street, voyant un retour des transactions dès que la Réserve fédérale cessera de relever les taux d’intérêt.

“Je suis très confiant que lorsque la Fed fera une pause, l’activité de transaction et l’activité de souscription augmenteront. Je parierais l’année là-dessus, en fait”, a déclaré Gorman lors d’un appel aux résultats mardi. “Nous ne sommes pas d’avis que nous nous dirigeons vers une période sombre. Quelle que soit la négativité dans le monde, ce n’est pas notre vision de la maison.”

Ses commentaires sont intervenus alors que sa société basée à New York a annoncé des bénéfices du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, stimulés par les revenus records de la banque en matière de gestion de patrimoine et la croissance de ses activités de trading. Les actions se sont échangées en hausse de 7% mardi après les résultats.

Malgré des résultats globalement plus solides que prévu, la banque d’investissement de Morgan Stanley a subi un fort ralentissement dans un contexte d’effondrement des introductions en bourse et des émissions de titres de créance et d’actions.

Les revenus de la banque d’investissement se sont élevés à 1,25 milliard de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 49% par rapport à il y a un an. La banque a déclaré que la baisse était due à la baisse substantielle des volumes de souscription d’actions mondiales et à la baisse des transactions de fusions et acquisitions réalisées.

Gorman a déclaré que l’activité commerciale serait stimulée une fois que les conditions financières commenceraient à se détendre. Il a déclaré que la prochaine décision de la Fed serait probablement une petite hausse de taux de 0,25 point de pourcentage, suivie d’une pause. Il a ajouté qu’il n’était pas sûr que la banque centrale réduise ses taux cette année.

“Je suis un peu plus confiant quant aux perspectives à moyen terme des marchés”, a déclaré Gorman. “Nous voulons nous assurer que nous sommes positionnés pour la croissance. Cela va changer. La souscription des fusions et acquisitions reviendra, j’en suis convaincu. Nous voulons donc être bien positionnés pour cela.”

La Fed a relevé son taux d’intérêt de référence à une fourchette cible comprise entre 4,25% et 4,5%, le plus haut niveau en 15 ans, marquant les mesures politiques les plus agressives depuis le début des années 1980.

“Il y a beaucoup d’argent qui attend d’être mis au travail. Notre travail consiste à assurer le flux de capitaux entre ceux qui n’en ont pas et ceux qui en ont besoin. Je suis donc assez confiant quant aux perspectives”, a déclaré Gorman. .