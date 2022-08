Le PDG de Moderna déclare que les vaccins Covid évolueront comme « un iPhone »

Oubliez de prendre deux à trois injections COVID par an. Moderna espère déployer un rappel annuel à dose unique pour couvrir le coronavirus, la grippe et un autre virus respiratoire courant au cours des cinq prochaines années.

Alors que COVID-19 continue de muter, Moderna devra continuer à mettre à jour les vaccins qui en ont fait un nom familier mondial tout en essayant de le rendre plus pratique pour les consommateurs, a déclaré le PDG Stéphane Bancel dans une interview avec CNN Business mercredi.

Il a estimé un délai de “trois à cinq ans” pour le nouveau produit combiné et a comparé le développement du jab qui sauve des vies à celui d’un smartphone.

“Vous n’obtenez pas l’appareil photo incroyable, tout incroyable la première fois que vous obtenez un iPhone, mais vous obtenez beaucoup de choses”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup d’entre nous achètent un nouvel iPhone chaque septembre, et vous obtenez de nouvelles applications et vous obtenez des applications actualisées. Et c’est exactement la même idée, c’est-à-dire que vous aurez le COVID, la grippe et le VRS [respiratory syncytial virus] dans votre dose unique.”

Après avoir enregistré une croissance fulgurante pendant la pandémie, Moderna est désormais sous pression pour identifier sa prochaine grande frontière.

Bancel pense que la pandémie de COVID-19 qui a aidé l’entreprise à accumuler des dizaines de milliards de dollars de revenus et à générer des affaires sur plus de 70 marchés dans le monde pourrait prendre fin dès cette année.

Cela ne signifie pas que le virus va n’importe où, a-t-il noté.

“Je pense que nous nous dirigeons lentement – si ce n’est déjà dans certains pays – vers un monde où tous les outils sont disponibles, et chacun peut prendre sa propre décision en fonction de sa tolérance au risque”, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il pensait que plus de gens choisiraient à « vivre avec le virus », un peu comme ils le font avec la grippe.

L’approche, cependant, continuera de varier considérablement, comme chez les personnes immunodéprimées ou dans des pays comme le Japon, où il était courant de porter des masques avant même la pandémie, a-t-il reconnu.

Et “il y a toujours une probabilité de 20% que nous obtenions une variante très désagréable qui entraîne une maladie très grave qui a beaucoup de mutations”, a-t-il ajouté.

LA PROCHAINE GRANDE CHOSE

Pourtant, Moderna est déterminé à ne pas devenir une merveille à un coup.

La société a plus de 40 produits en développement et prévoit une vie bien au-delà du COVID-19, a déclaré Bancel.

En plus d’un rappel annuel mis à jour, il poursuit le développement d’un vaccin personnalisé contre le cancer, pour lequel de nouvelles données cliniques tomberont plus tard cette année. Bancel a déclaré que le produit pourrait être approuvé dans environ deux ans si tout se passe bien.

La société explore également un vaccin potentiel contre la variole du singe, qui est “toujours au laboratoire aujourd’hui”, a déclaré Bancel. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le mois dernier l’épidémie mondiale de la maladie une urgence de santé publique de portée internationale.

Et Moderna cherche à rattraper ses concurrents à l’étranger.

Plus tôt cette année, il a annoncé une poussée sur 10 marchés asiatiques et européens, dont Singapour, Hong Kong, le Danemark et les Pays-Bas. Les investissements coûteront “des dizaines de millions de dollars” et comprendront des centaines de nouvelles embauches, a déclaré Bancel.

Il considère cela comme une seule vague d’expansion qui finira par faire passer Moderna d’opérer directement dans 12 pays cette année à “40 à 60 pays” au cours des trois prochaines années.

La société a également récemment signé des accords de fabrication au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Australie, et espère implanter une ou deux usines supplémentaires en Asie du Sud-Est ou en Asie du Nord.

Bancel a déclaré que les nouvelles installations seraient cruciales pour aider à adapter ses produits aux différentes souches de maladies qui se développent dans le monde.

Alors que le monde s’occupait pour la première fois de l’apparition de COVID-19, Moderna était l’un des rares grands fabricants qui se sont précipités pour préparer leurs vaccins, réduisant les délais d’années en mois. Son action a progressé de 434 % en 2020 et de 143 % l’an dernier.

Mais maintenant, comme ses pairs Pfizer et BioNTech, l’action de la société s’est effondrée, chutant de plus de 30 % jusqu’à présent cette année et de 64 % par rapport à son niveau record d’il y a un an.

La semaine dernière, la société a révélé qu’elle avait subi une dépréciation de près de 500 millions de dollars au deuxième trimestre, en partie à cause d’une annulation soudaine des commandes de Covax, le programme international de vaccination pour les pays à faible revenu.

L’inversion a entraîné d’énormes pertes pour l’entreprise, qui avait acheté de nouvelles machines pour exécuter ces commandes, et plus important encore, a entraîné la mise à la poubelle des vaccins Covid, a déclaré Bancel.

“Nous avons fini par détruire les vaccins”, a-t-il déclaré. “C’était vraiment déchirant.”

Le PDG a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la répétition de ce type de baisse de la demande dans les pays riches, en partie parce que les gouvernements s’étaient déjà engagés à utiliser des vaccins plus tard cette année pour éviter de réintroduire des blocages économiques.

Mais “du côté des pays à faible revenu, oui, je suis inquiet”, a-t-il déclaré.