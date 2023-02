Le PDG de Moderna, Bancel, témoignera devant le Sénat sur la hausse du prix du vaccin Covid

Moderne Le PDG Stéphane Bancel témoignera devant la commission sénatoriale de la santé en mars sur les projets de l’entreprise d’augmenter le prix de son vaccin Covid-19.

Le sénateur Bernie Sanders, président du panel sur la santé, a confirmé mercredi dans un communiqué que Bancel comparaîtrait à une audience intitulée : « Les contribuables ont payé des milliards pour cela : alors pourquoi Moderna envisagerait-elle de quadrupler le prix du vaccin COVID ?

Bancel témoignera à 10 h HE le 22 mars.

Le PDG de Moderna a déclaré au Wall Street Journal en janvier que la société envisageait d’augmenter le prix de son vaccin entre 110 et 130 dollars lorsque le gouvernement fédéral cessera d’acheter les vaccins pour le public et qu’ils seront vendus sur le marché privé. Les États-Unis paient actuellement environ 26 dollars par dose pour le booster omicron de Moderna, selon la Kaiser Family Foundation.

Sanders, dans une lettre à Bancel le mois dernier, a qualifié la hausse de prix proposée de “scandaleuse” étant donné que le vaccin a été développé en coopération avec les National Institutes of Health en utilisant l’argent des contribuables.

“Je trouve votre décision particulièrement offensante étant donné que le vaccin a été développé conjointement en partenariat avec des scientifiques des National Institutes of Health, une agence gouvernementale américaine financée par les contribuables américains”, a écrit Sanders à Bancel.

Sanders a déclaré que l’augmentation du prix des vaccins aurait un effet négatif sur les budgets de Medicare et Medicaid et augmenterait les primes d’assurance maladie privée, mais il a déclaré que les non-assurés ressentiraient le plus grand impact.

“Peut-être le plus important, le quadruplement des prix rendra le vaccin indisponible pour des millions d’Américains non assurés et sous-assurés qui ne pourront pas se le permettre”, a déclaré Sanders. “Combien de ces Américains mourront de Covid-19 en raison d’un accès limité à ces vaccins vitaux?”

Bancel a vendu plus de 400 millions de dollars d’actions de la société depuis le début de la pandémie jusqu’en mars 2022. Le vaccin Covid est actuellement le seul produit disponible dans le commerce de Moderna.

Le gouvernement fédéral a garanti des vaccins Covid gratuits pour tout le monde dans le pays, quel que soit le statut d’assurance depuis le déploiement des vaccins en décembre 2020. Les vaccins resteront gratuits pour les personnes qui ont Medicare, Medicaid et une assurance privée en vertu de la loi sur les soins abordables même après le fédéral Fin du programme de vaccination Covid.

Les États-Unis ont encore 120 millions de boosters omicron qui n’ont pas été utilisés. Les personnes non assurées continueront d’avoir accès à ces vaccins gratuitement, mais on ne sait pas combien de temps durera l’approvisionnement.

Lorsque l’approvisionnement fédéral est épuisé, les adultes non assurés peuvent avoir à payer le prix total pour les injections. La Maison Blanche a déclaré qu’elle élaborait des plans d’aide.

Il existe un programme fédéral de vaccination gratuite pour les enfants dont les familles ou les personnes qui s’occupent d’eux n’ont pas les moyens de se faire vacciner.